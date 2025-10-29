¿Piero Quispe será papá por segunda vez? Cielo Berrios compartió tierna ecografía en redes

Piero Quispe y Cielo Berrios están a poco de cumplir dos años de casados, y pese a los escándalos vinculados entre Olenka Mejía y el jugador peruano, la pareja se muestra más enamorada de nunca. Es así, que una reciente publicación generó las alertas de un posible embarazo de la joven.

El volante nacional y su esposa tienen una pequeña hija, que está por cumplir un año de edad, pero la última historia en Instagram de Cielo, despertó la posibilidad de que podrían agrandar la familia con un segundo bebé, puesto que en la imagen se aprecia una ecografía, prueba de embarazo y un pañal.

Esposa de Piero Quispe comparte historia y luce ecografía de bebé. | Imagen: Instagram

Sin embargo, todo se trataría de los recuerdos guardados del primer embarazo de Cielo Berrios, puesto que se observa el cintillo de cuando habría estado internada en el centro de salud. De momento, la joven ni Piero Quispe han anunciado que serán padres nuevamente mediante redes sociales.

Hay que recordar que la pareja lleva su vida personal en parcial privacidad, puesto que la llegada de su primera hija se dio cuando la pequeña ya tenía algunos meses de nacida y se hizo de manera pública, en un partido de fútbol, cuando el volante peruano anotó un gol con su exclub, Pumas de México.

Así fue la boda íntima de Piero Quispe y Cielo Berrios

En los últimos días, Cielo Berrios compartió un video de lo que fue su boda con Piero Quispe hace casi dos años. En las imágenes se observa que la ceremonia fue civil y contó con la presencia de la familia de ambos, además, se aprecia que la joven ya estaba en un avanzando estado de gestación.