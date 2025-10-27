Novia de Aldo Corzo, Alessa Wichtel, le dedica emotivas palabras tras obtener tricampeonato con la 'U'

Universitario de Deportes se consagró tricampeón de la liga peruana, luego de ganar 2-1 a ADT. Este nuevo logro fue celebrado por toda la hinchada merengue y, por supuesto, que por los jugadores. Uno de los más felices fue Aldo Corzo, quien recibió emotivas palabras por parte de su novia, Alessa Wichtel.

Alessa viajó hasta Tarma para presenciar el partido clave que le daría el título al elenco crema y tras obtener un resultado favorable, la joven no dudó en compartir cómo fue la celebración junto al jugador peruano, quien no dudó en abrazarla de felicidad. La escena recibió diversos comentarios en Instagram

"Momento histórico en Tarma: Tricampeones. Mi amor, estás dejando huella y haciendo historia con tu garra, fe, pasión y humildad. Eres admirable", fueron las palabras que le dedicó su novia a Aldo Corzo, quien se ha convertido pieza clave dentro del once titular del DT Jorge Fossati.

Alessa Wichtel celebra nuevo título junto a Aldo Corzo. | Imagen: Instagram

"Mi Capi, dámelo siempre", "Campeones. Dale U", "Felicidades, mi hermano", "El 29, dándonos la 29", "Cuida mucho a mi capitán", "Hoy se fabrica el heredero, creo", "Tricampeón en todas las canchas", "¡Qué bellos! Nuestro capitán por fin encontró a la indicada.", "Desde inicio de temporada tenías la 29, hiciste goles importantes. Y dale U", comentaron los usuarios en redes sociales ante este post.

Universitario es el tricampeón de la Liga 1

Universitario de Deportes se coronó tricampeón de la Liga 1 del Perú al ganar consecutivamente los campeonatos de 2023, 2024 y 2025. El título definitivo de este año lo consiguió al vencer por 2-1 a ADT de Tarma en condición de visitante en el Estadio Unión Tarma, este último 26 de octubre.

Con ese triunfo, el elenco merengue alcanzó su 29.º título de liga, consolidando su posición como el club más laureado del fútbol peruano. Al ganar tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura en 2025, no se necesitó disputar una final adicional para consagrarse campeón nacional.