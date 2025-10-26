0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
EN VIVO
Universitario es tricampeón de la Liga 1

Universitario es tricampeón del fútbol peruano: memes invaden las redes tras el nuevo título

Universitario se proclama campeón en la altura de Tarma tras vencer a ADT a tres fechas del final del Clausura y los hinchas lo celebran con emotivos memes.

Joel Dávila
1 de 5
Universitario, a tres fechas para el final del Clausura, es tricampeón del fútbol peruano.
Universitario, a tres fechas para el final del Clausura, es tricampeón del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario, a tres fechas para el final del Clausura, es tricampeón del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero
2 de 5
Universitario consolida el tricampeonato ganando 2-1 en Tarma.
Universitario consolida el tricampeonato ganando 2-1 en Tarma. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario consolida el tricampeonato ganando 2-1 en Tarma. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 5
Universitario empezó perdiendo con autogol y logró remontar.
Universitario empezó perdiendo con autogol y logró remontar. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario empezó perdiendo con autogol y logró remontar. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 5
Universitario se mantiene como el cuadro peruano con más títulos ganados.
Universitario se mantiene como el cuadro peruano con más títulos ganados. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se mantiene como el cuadro peruano con más títulos ganados. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 5
Universitario recién recibirá la copa el próximo 7 de noviembre.
Universitario recién recibirá la copa el próximo 7 de noviembre. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario recién recibirá la copa el próximo 7 de noviembre. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá del sábado 25 de octubre: resultados del último sorteo 4595

  2. Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, domingo 26 de octubre: predicciones en el amor y dinero

  3. Resultado La Tinka HOY, domingo 26 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano