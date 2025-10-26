- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Universitario es tricampeón del fútbol peruano: memes invaden las redes tras el nuevo título
Universitario se proclama campeón en la altura de Tarma tras vencer a ADT a tres fechas del final del Clausura y los hinchas lo celebran con emotivos memes.
1 de 5
2 de 5
Universitario, a tres fechas para el final del Clausura, es tricampeón del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario, a tres fechas para el final del Clausura, es tricampeón del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 5
Universitario consolida el tricampeonato ganando 2-1 en Tarma. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario consolida el tricampeonato ganando 2-1 en Tarma. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 5
Universitario empezó perdiendo con autogol y logró remontar. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario empezó perdiendo con autogol y logró remontar. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 5
Universitario se mantiene como el cuadro peruano con más títulos ganados. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se mantiene como el cuadro peruano con más títulos ganados. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario recién recibirá la copa el próximo 7 de noviembre. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario recién recibirá la copa el próximo 7 de noviembre. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50