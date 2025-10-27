Renato Tapia anunció que volverá a convertirse en padre con tierna foto en redes

El seleccionado Renato Tapia compartió la feliz noticia que se convertirá en papá por tercera vez, junto a su actual novia, Lesly. Los futuros padres lo anunciaron mediante una tierna publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, además, revelaron que están esperando una niña.

El jugador peruano y su novia compartieron una fotografía en el que se aprecia la ecografía de su bebé y unos zapatos de color blanco, lo que señala que será niña. Asimismo, en otra postal, se ve el avanzado estado de gestión de la joven, quien es abrazada por Tapia en este emotivo momento.

Renato Tapia anuncia que será padre por tercera vez. | Imagen: Instagram

Con la llegada de este nuevo bebé, Renato Tapia se convertirá en padre por tercera vez, puesto que tiene una hija mayor con su exesposa, Andrea Cordero, y otro niño con Daniela Castro, quien salió en televisión nacional a denunciar al volante de 'La Bicolor' por no querer reconocer al menor.

¿Quién es la actual novia de Renato Tapia?

En 2024, el futbolista Renato Tapia inició una relación sentimental con Lesly Wiinkels, que de acuerdo a la información compartida por Magaly Medina, es una joven hondureña, aficionada a la música y los tatuajes. Actualmente, tiene sus cuentas de redes sociales en privado.

Lesly Wiinkels es la nueva novia de Renato Tapia. | Imagen: Instagram

Cabe señalar que este romance se hizo público, luego que el seleccionado informara, mediante un comunicado, su separación de su entonces esposa Andrea Cordero, tras aproximadamente 9 años de matrimonio y 13 de relación. Menos de dos meses después, medios informaron que Tapia ya aparecía públicamente con Lesly.