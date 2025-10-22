Jesús Barco realizó contundente post tras terminar su relación con Melissa Klug: "Volver a empezar..."

0
Melissa Klug confirmó que terminó su relación con Jesús Barco a pesar de que borró su comunicado. El programa de Magaly Medina difundió un video del futbolista en una fiesta junto a otros jugados y unas chicas, al parece, esto no le habría gustado a la 'Blanca de Chucuito'.

Melissa Klug confirmó que terminó su relación con Jesus Barco, pero borró el post.

La empresaria conversó con el programa de la 'Urraca' y aseguró que están atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. "Ahorita estoy mentalizándome en recuperarme, yo sabré qué decisión tomar", comentó Klug.

Hasta el momento, Barco no se ha pronunciado de manera directa sobre el tema, pero publicó un inusual mensaje que sorprendió a más de un cibernauta, ya que asegura que comenzará una nueva vida.

Jesús Barco realizó peculiar publicación

El futbolista casi nunca se pronuncia sobre su vida sentimental; sin embargo, en esta ocasión fue diferente. "Reset, restart, refocus", escribió Barco, el mensaje en español significa lo siguiente: "Reiniciar, volver a empezar y enfocarte". De esta manera, deja entre ver que comenzará desde cero.

No es la primera vez que la pareja anuncia un distanciamiento, recordemos que cuando Barco, jugaba en Sport Boys, le pidió perdón a la 'Blanca de Chucuito' utilizando un polo con la fotografía de su ellos junto a su hija, tras ello, aseguraron que su romance continuaba.

