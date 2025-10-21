Melissa Klug y su potente mensaje tras imágenes de Jesús Barco con mujeres en una piscina

Una vez más, Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco, mediante un comunicado en redes, pero posteriormente lo eliminó. Eso no fue todo, ya que el programa 'Magaly Tv La Firme' difundió un ampay del jugador de Alianza Universidad, en una reunión privada con sus compañeros y mujeres. En medio de esto, 'La Blanca de Chucuito' publicó con un fuerte mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa compartió una potente frase que sorprendió a más de uno: "Tu mente cree lo que le dices: que vendrán días maravillosos. Dile que todo estará bien. Dile que vas a poder lograrlo. Dile que vas a superar todo. Dile que eres increíble. Dile cosas bonitas."

Melissa Klug compartió mensaje ante problemas con Jesús Barco. | Imagen: Instagram

Jesús Barco fue captado en una piscina con mujeres

El último lunes 20 de octubre, Magaly Medina compartió imágenes del jugador peruano en un club con piscina en Huánuco, junto a sus compañeros Alexi Gómez y Carlos Ascues, además de varias mujeres. Esto habría generado una crisis entre Barco y Melissa Klug, quien previamente había emitido el comunicado sobre el fin de su romance.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido… Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", mencionó Melissa Klug, el pasado domingo 19 de octubre.

Posteriormente, el mensaje fue eliminado y la empresaria declaró para Trome, que fue un "error" la publicación y que no había terceras personas involucradas en su crisis con Barco. "Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento", enfatizó.

Por su parte, Jesús Barco ha compartido diversos mensajes mediante su cuenta de Instagram, pero ninguno relacionado a la crisis que viene atravesando con la madre de su hija: "Te devolveré siete veces lo que perdiste; Dios", "Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible".