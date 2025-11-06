Piero Quispe dedica emotivas palabras a su hija por su primer añito: "Eres mi motivación"

Piero Quispe se encuentra en un buen momento futbolístico al ser considerado titular en su actual equipo Sydney FC de Australia, pero eso no es todo, ya que su primera hija con Cielo Berrios cumplió un año de edad y el jugador peruano no dudó en dedicarle lindas palabras a su primogénita.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida. Hace un año llegaste a nuestras vidas a darnos muchas alegrías, le agradezco a Dios por tu primer año, eres mi motivación día a día. Papá te amará por siempre y para siempre", escribió el exjugador de Universitario de Deportes en su cuenta de Instagram.

Piero Quispe celebra el primer añito de su hija con Cielo Berrios. | Imagen: Instagram

Del mismo modo, su esposa, Cielo Berrios, compartió inéditas fotos de lo que fue la celebración por el primer añito de su hija. La peruana publicó imágenes de la fiesta realizada en Australia por el cumpleaños de su pequeña, asimismo, también agradeció a Dios por la llegada de su bebé.

"Gracias a Dios por llenarme de buena compañía", "Feliz primer año princesa", fueron las frases que acompañaron los post de la joven, que recientemente cumplió dos años de casada con Piero Quispe, con quien se muestra más feliz que nunca en las redes sociales, luego de la polémica de una presunta infidelidad del futbolista con Olenka Mejía.

Cielo Berrios celebra el primer año de su hija con Piero Quispe. | Imagen: Instagram

"Feliz vida Alaita, feliz 1.º año siendo la mejor mamita", "Happy birthday, mi princesa. Dios Te Bendiga", "Un año siendo una mamita increíble, que sigan siendo muchos más, amiga. Besitos a tu bebita", "Feliz primer añito a la sobrinita y a ti siendo mami", "Feliz primer añito de vida princesa Alaia, Dios continué bendiciendo tu vida", comentaron las amistades de la pareja en Instagram.