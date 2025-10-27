'Good Time' con Laura Spoya, Gerardo y Mario Irivarren no va más: 'Pelao' confirmó fin del programa

El popular canal peruano Todo Good, conocido por sus podcasts y transmisiones en vivo, ha anunciado un cambio significativo en su parrilla de contenidos. En particular, el espacio Good Time, que en los últimos años ha captado la atención de una audiencia considerable por su estilo relajado e irreverente, dejará de emitirse. La noticia fue compartida por el conductor José Rodríguez, más conocido como 'Pelao', quien explicó que el fin del programa se debe a que "no hemos llegado a acuerdos".

En paralelo, la conductora Laura Spoya, que participó durante meses en Good Time, se despidió de “su manada” ante la audiencia, indicando que necesita priorizar su bienestar emocional. Esta situación genera una mezcla de cierre de ciclo, reflexión para el equipo y especulación entre seguidores sobre qué rumbo tomará Todo Good en adelante.

Anuncio del fin de Good Time

Así pues, 'Pelao' comunicó directamente que Good Time dejará de emitirse. En sus declaraciones, Rodríguez expresó: "Les doy las gracias. No ha sido fácil. No hemos llegado a acuerdos." Esto sugiere que detrás del cierre hay negociaciones inconclusas, ya sea en temas de producción, contrato o quizá de derechos de emisión. El anuncio también señala que el canal Todo Good iniciará una nueva etapa, lo cual abre la interrogante para la audiencia sobre qué formatos reemplazarán al emblemático podcast.

El cierre de Good Time representa un punto de inflexión para Todo Good. La audiencia debe prepararse para la transición: no se conoce aún el nuevo formato que reemplazará a Good Time, aunque el anuncio del fin sugiere que el canal buscará innovar o redefinir su propuesta.

Los seguidores del canal tendrán que estar atentos a los próximos movimientos: Nuevos conductores, nuevos horarios o incluso una reconfiguración del contenido del canal podrían ser anunciados.