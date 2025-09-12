Película de 'Demon Slayer: Castillo infinito': ¿tiene escena post créditos?

La saga de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' conquistó a millones de fanáticos debido a la espectacular animación, uno de los aspectos que más se destaca de la producción y que también también se mantiene en la película con una emotiva narrativa. Este 2025, la franquicia se sigue expandiendo con 'Demon Slayer: Castillo infinito'.

Se prometen batallas épicas contra demonios de alto rango en un laberinto infinito teniendo a Tanjiro, Nezuko y los Hashira como protagonistas en la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji. Como en muchas películas de los últimos años, los espectadores se preguntan si vale la pena quedar al final de los créditos.

¿Hay escena post créditos en 'Demon Slayer: Castillo infinito'?

No, la película 'Demon Slayer: Castillo infinito' no tiene una escena post-créditos que invite a los espectadores a quedarse en las salas de cine. Al igual que su predecesora, tampoco se incluyó imágenes exclusivas o que sean parte de un avance de las siguientes producciones.

Estreno de 'Demon Slayer: Castillo infinito'. | Foto: Captura

Próximas películas de 'Demon Slayer' y fecha de estreno

Con el estreno de 'Castillo infinito', miles de fans se preguntan cuándo se estará estrenando las nuevas cintas de la famosa saga. Esto es lo que debes saber-

Se confirmó que la próxima película de 'Infinity Castle' se estrenará oficialmente en el 2027, lo que quiere decir que se tendrá que esperar un par de año más. Luego, el gran cierre será con 'Castillo infinito parte 3', con un estreno programado para el 2029.