Crearon 'La Casa de Papel' y apuntan al éxito con una nueva serie postapocalíptica: ¿De qué trata 'El Refugio Atómico'?

Esta serie española se ha convertido en el más reciente éxito en las plataformas de streaming. Entérate aquí dónde ver y de qué trata la producción española.

Joel Dávila
Descubre aquí desde qué plataforma de streaming ver El Refugio Atómico.
Descubre aquí desde qué plataforma de streaming ver El Refugio Atómico. | Composición/Netflix
Sin duda alguna, desde la emisión de La Casa de Papel, las producciones españolas cobraron una sitial importante en el entretenimiento del mundo hispanoamericano. Por ello, este 2025, los creadores de esta serie quieren volver a saborear las mieles del éxito con El Refugio Atómico.

Esta serie postapocalíptica ya se pueden ver en plataformas de streaming, la que rápidamente se ha vuelto viral, siendo un éxito de audiencia en el poco tiempo que lleva estrenada.

Dónde ver El Refugio Atómico

El pasado jueves 19 de septiembre se estrenó en servicio de streaming El Refugio Atómico. Si quieres disfrutarla de forma legal, solo necesitas una cuenta, así como haber contrato un plan de suscripción Netflix

Cuántos capítulos tiene El Refugio Atómico

Últimamente, este tipo de servicios ha optado por la pésima costumbre de lanzar sus serie en más de una parte o, en su defecto, estrenando un capítulo por semana. Así pasó como series como The Walking Dead, Stranger Things, Better Call Saul, entre otras.

Gracias a Dios, El Refugio Atómico fue lanzada completa, es decir, que desde ya puedes maratonear viendo sus ocho episodios, los cuales tienen una duración promedio de 46 minutos, 56 minutos, hasta la hora con 10 minutos.

Tráiler de El Refugio Atómico

De qué trata El Refugio Atómico

La historia de El Refugio Atómico nos lleva a un futuro donde la humanidad debe sobrevivir tras la aniquilación nuclear, por lo que formaremos parte del Kimera Underground Park, que no es otra cosa que un búnker que solo puede acoger a un grupo pequeño de sobrevivientes.

Además de las amenazas venidas desde el exterior, los protagonistas tendrán que lidiar con una serie de problemas, como dilemas morales, conflictos personales, rivalidades propias de la convivencia en comunidad.

Personajes de El Refugio Atómico

  • Miren Ibarguren: como Minerva.
  • Joaquín Furriel: como Guillermo.
  • Natalia Verbeke: como Frida.
  • Carlos Santos: como Rafa.
  • Montse Guallar: como Victoria.
  • Pau Simón: como Max Varela.
  • Alicia Falcó: como Asia.
  • Agustina Bisio: como Mimi.
  • Alex Villazán: como Ciro:
  • Alicia Fernández: como Julia Baldini.
  • Michelle Jenner: como voz de Roxán.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

