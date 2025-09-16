El documental que expone a los Warren y a El Conjuro como "estafa": de qué trata y dónde ver "Juicio al diablo"

El Conjuro 4: últimos ritos se ha estrenado en cines a nivel mundial y pese a las críticas, nadie puede negar que ha sido un éxito comercial con lo cual los productores piensan dar un cierre a este ciclo de películas inspiradas en los casos paranormales que tomaron Ed y Lorraine Warren.

Sin embargo, durante sus años como investigadores, como durante el tiempo en que se lanzaron los films la polémica no fue ajena, ya que desde hace décadas no pocos dudan de la veracidad de los relatos de la pareja, además que las cintas fueron criticadas por, supuestamente, no estaban apegadas a los hechos que se aseguran por los verdaderos protagonistas.

¿Dónde ver Juicio al diablo?

El documental sobre Ed y Lorraine Warren se puede ver en la actualidad en plataformas de streaming, específicamente, en Netflix, servicio en el cual fue estrenado durante diciembre de 2023.

Tráiler de Juicio al diablo

¿De qué trata Juicio al diablo?

De hecho, fueron no pocos los que en el tiempo han afirmado que Ed y Lorraine Warren son poco más que unos estafadores capaces de controlar las narrativas de las familias atormentadas por entidades demoníacas.

En ese sentido, existe un documental llamado Juicio al diablo y que se puede ver en plataformas de streaming. Habla de uno de los casos más conocidos del matrimonio, el mismo que sirvió de marco para la tercera entrega: El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo la cual, curiosamente, fue apabullada por la crítica especializada y fans de la franquicia de terror.

El documental a cargo de Chris Holt busca poner en vitrina los hechos que llevaron hasta los tribunales el asesinato de Alan Bono a manos de su vecino de 19 años, Arne Cheynne Johnson y en cuya defensa legal alegaría que lo hizo por influencia de un demonio que lo poseyó al ser parte de un exorcismo.

La cinta se remonta en el tiempo cuando David Glatzel, un niño de 11 años, se decía, era víctima de una posesión a manos de una entidad oscura, siendo intervenido por Ed y Lorraine Warren quienes, acompañados de sacerdotes, realizaron un complejo ritual para sacarle al supuesto demonio.

Según los investigadores, este fue el preciso momento en el que el espíritu maligno se introdujo en el cuerpo de Arne, en ese entonces novio de Debbie Glatzer, hermana de la víctima.

Acosado por lo que calificó la figura de un anciano, tuvo visiones terroríficas, la aparición de extrañas lesiones, pero todo cambió el 16 de abril de 1981 cuando, gruñendo como un animal y con una navaja de bolsillo en mató a Alan Bono.

Tráiler de El Conjuro 3

¿Fue una estafa el caso que inspiró El Conjuro 3?

El caso, casi de inmediato, se hizo sumamente mediático en los Estados Unidos, no solo por la muerte brutal de Bono en Brookfield (Connecticut), sino también porque Lorraine Warren no tuvo el tiempo que esperaba para declarar a la prensa que Arne Cheyenne Johnson era, efectivamente, víctima de una posesión demoníaca.

En su momento, el juez del caso Robert Callahan no tenía la más mínima intención de escuchar defensas paranormales, principalmente, porque tal argumentación le parecía inconsistente (por decirlo menos), por lo que el abogado del acusado tuvo que replantearlo como un caso de legítima defensa. Luego de la deliberación del jurado, Arne fue condenado entre 15 a 20 años de cárcel por homicidio en primer grado, pero de estos solo cumplió 5.

Este caso habria pasado desapercibido en el tiempo de no ser porque Gerald Brittle, con la colaboración de Lorraine Warren, publicó la obra The Devil in Connecticut, libro que provocó que los Glatzer denunciaran a autores y editores por difamación y violación al derecho de la privacidad.

De hecho, el hermano mayor de los Glatzer aseguró que fueron los Warren quienes fabricaron un engaño donde solo ellos saldrían beneficiados explotando como aprovechándose de la salud mental de David en su momento.