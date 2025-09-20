10 curiosidades de la película 'Camina o muere', basada en una novela de Stephen King

'The Long Walk' o 'Camina o muere' es una de las películas más vistas en el cine por su narrativa, pero también porque se sabe que está basada en una novela del exitoso Stephen King. Si estás pensando en ir a verla, es importante que tengas en cuenta ciertos puntos.

Curiosidades de 'The Long Walk', película basada en una novela de Stephen King

Stephen King es un famoso escritor estadounidense que se caracteriza por sus historias de terror, ficción, misterio y más. Sus libros son un éxito en todo el mundo y ahora los fanáticos podrán disfrutar de la película 'Camina o muere', que está basada en una de sus historias.

Basada en una novela de Stephen King: la película 'Camina o muere' está basada en la novela 'La larga macha' que escribió Stephen King cuando tenía entre 17 a 19 años. El libro se publicó en 1979 con su seudónimo Richard Bachman.

Cambios aprobados por Stephen King: aunque se esperaba que sea una adaptación 100% fiel a lo que se cuenta en el libro, el director y guionista de la cinta realizaron cambios para el final y la trama en general, que fueron supervisados por King.

El protagonista con motivación diferente: en la novela, Raymong Garraty participa en la 'Larga marcha' por la libertad, pero en la película, su motivación es buscar vengarse del Mayor que asesinó a su padre.

Ajustes en la caminata: en la novela, los participantes tienen que mantener una velocidad de 4 millas por hora, pero en la película se disminuye a 3 millas por hora, lo que altera la competencia mortal.

Cambios en la vida de Garraty: en el libro se cuenta que Raymond tiene una relación, pero en la película, el director decidió eliminar a su pareja para que de esta manera la historia se centre más en otras emociones como la amistad con otros personajes.

Un final diferente: para evitar spoilers, no se contarán detalles de cómo termina la película, pero sí se adelantó que tendrán deselances diferentes y esta decisión fue aprobada por Stephen King.

Reparto de lujo: en la película se cuenta con las actuaciones estelares de Cooper Hoffman, David Jonsson, Charlie Plummer, Mark Hamill, entre otros.

Historia de hace muchos años: la novela es una crítica escrita por Stephen King que se escribió durante la Guerra de Vietnman y se habla sobre el sacrificio de los jóvenes ante sistemas autoritarios.

Dirección del famoso Francis Lawrence: se lo conoce por su trabajo en 'Los juegos del hambre' y 'Soy leyenda'. No cabe duda que este también es un buen punto para disfrutarla en el cine, ya que es un especialista en thrillers de supervivencia.