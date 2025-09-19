Superman de de 2025 es una realidad y ya llegó al streaming: ¿La puedo VER en Netflix?

En julio de 2025, las salas de cine a nivel mundial vieron el estreno de Superman, la más reciente cinta dirigida por James Gunn, la misma que fue todo un éxito de taquilla y la aclamación de buena parte de la crítica, finalmente, ha llegado a los servicios de streaming.

Poco más de 2 meses han pasado desde que el film se lanzó y desde hoy se puede disfrutar el largometraje protagonizado por David Corenswet, quien carga sobre sus espaldas este reinicio de la saga del hombre de acero, siendo el sucesor de Henry Cavill, último en darle vida a Clark Kent.

Dónde ver Superman en streaming

Este viernes 19 de septiembre de 2025, Superman de James Gunn arribó a los servicios de streaming. Si te estás preguntando si es que esta película de DC Comics se puede ver desde Netflix, la respuesta es negativa.

Sin embargo, sí está disponible en HBO MAX, empresa que, entre otros, es dueño de Warner Bros., así como de DC, por lo que todas películas y series relacionadas a este universo cinematográfico se encuentran, exclusivamente, en esta plataforma.

Tráiler de Superman

De qué trata Superman de James Gunn

Se puede decir que el Superman de James Gunn tenía la clara intención de dejar atrás una fórmula casi calcada de Marvel, es decir, mostrar superhéroes divertidos, planos, buenos, demasiado buenos y con mundos que se conectan entre si.

En esta cinta, el Superman de Corenswet es uno bastante humano, he ahí donde radica su nueva propuesta para el universo de DC que, francamente, estaba muy de capa caída. Aquí hay una trama divertida, con mucha acción, personajes con desarrollo, no se enreda con mundos paralelos que pueden confundir al espectador.

Esta versión, contrario a lo hecho por Zack Snyder, es sensible, mas no oscuro ni pretende serlo. De hecho, no es una historia de origen, Clark Kent ya tiene su tiempo siendo Superman.

De hecho, la población de Metrópolis no se define sin reconocer al hombre de acero como un héroe o un villano. La cinta nos presentará un interesante abanico de malvados, desde Lex Luthor, pasando por Kaiju (creado por Gunn para esta película), así como Ultraman y la Ingeniera.

Personajes de Superman