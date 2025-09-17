Este controvertido documental ya está en streaming: de qué trata Lorena, la mujer que "mutiló" a su esposo por venganza

El 23 de junio de 1993, la policía de Manassas, Virginia (Estados Unidos), realizó un arresto que pasaría a la historia. Una mujer identificada como Lorena Bobbitt confesó la peor pesadilla de muchos hombres: la había cortado los genitales a su esposo John con una tijera como respuesta a una serie de agresiones y abusos.

El caso fue tan mediático que se hizo eco en la prensa alrededor del mundo. Las razones y los recovecos de este matrimonio fueron saliendo a la luz conforme el juicio se llevó a cabo, los cuales han sido recopilados en un controvertido documental que lleva por nombre Lorena, donde la protagonista cuenta su historia.

¿Dónde ver el documental Lorena?

Lorena, el documental sobre el caso de Lorena Bobbitt se puede ver de forma exclusiva en plataformas de streaming, en este caso, está disponible desde 2019 en Prime Video el cual, además de mostrar el testimonio de la protagonista, tiene como finalidad mostrar que en los años 90s la violencia doméstica era un tema tabú, inclusive, para el ámbito legal que tenía en dicha época inconvenientes para lidiar con lo que era considerado como problemas criminales menores.

Tráiler de Lorena

¿De qué trata Lorena en Prime Video?

Lorena Gallo, ecuatoriana nacida en Bucay el 188 de junio de 1970, llegó a los Estados Unidos en calidad de inmigrante y se casó en 1989 con John Wayne Bobbitt, un guardaespaldas de bar y exmarine, saltó a la "fama" el 23 de junio de 1993 cuando en horas de la noche castró a su marido.

Luego del hecho, llevó los restos del pene cortado al auto del matrimonio, solo para aventarlos por la ventanilla tras unos minutos conduciendo y el sujeto se desangraba en la cama.

Como un reflejo de los tiempos en que sucedió el crimen, los primeros reportes de los medios de comunicación lo tomaron de forma burlesca, sin embargo, pronto esto adoptó un significado más tenebroso cuando Lorena no dejaba de repetir que hizo "lo peor que le podría ocurrir a un hombre", algo que tocó una fibra sensible en la sociedad de entonces que no estaba acostumbrada a tocar discusiones sobre el género y la sexualidad.

Era un mundo sin redes sociales, pero dicho caso abrió la puerta para el debate, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo sobre la violencia de género, violencia doméstica, temas que en 2025 están mucho más normalizados de polemizar.

Por qué Lorena Bobbitt mutiló a su esposo

Durante el juicio en su contra, Lorena Bobbitt argumentó en más de una ocasión lo inestable que era su relación con John, quien abusó física y sexualmente de ella en reiteradas ocasiones en los años que llevaban de matrimonio, al punto que la habría obligado a abortar. De hecho, la noche del crimen, la mujer aseguró que el marido la violó.

La defensa de la mujer argumentó que los constantes abusos condujeron a Lorena a activar un instinto de autodefensa psíquica, lo que produjo que dicha noche Bobbitt fuera a la cocina, tomara un vaso de agua para luego hacer lo que terminó haciendo.

Al final del juicio, John Bobbit fue absuelto del cargo de agresión sexual marital con un jurado de nueve mujeres y tres hombres; mientras que Lorena fue declarada no culpable debido a su "demencia temporal".

Qué pasó con el esposo de Lorena Bobbitt

John Bobbitt recuperó su miembro gracias a una intervención médica, luego de lo cual intentó ingresar en el cine para adultos entre 1994 y 1996. En 1998 tuvo una aparición en la WWF (hoy en WWE). Luego se mudó a Las Vegas donde trabajó como conductor de limusina hasta repartidor de pizza, inclusive, ministro de una iglesia.

Recibió libertad condicional en 1999 por un robo en Nevada, pero cuando la violó en 2003 fue sentenciado a prisión luego de ser arrestado por agresión a su esposa Joanna Ferrell, algo que se repetiría en 2004.