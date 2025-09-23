Bill Skarsgard aterroriza a todos como Pennywise en tráiler de 'It: Bienvenidos a Derry': fecha de estreno y dónde verla

Por un momento, las dos películas de It hicieron pensar a muchos en un renacer del cine de terror mainstream por lo bien recibidas que fueron, así como por el buen tratamiento a nivel de trama que tuvieron. Por ello, haciendo eco de este éxito, es que estamos a poquísimas semana de que se estrene It: Bienvenidos a Derry, una nueva serie que está generando gran expectativa entre los fans.

Este hype cada vez en alza ha experimentado grandes picos cuando hace poco se estrenó un nuevo tráiler con la novedad que se nos revela la apariencia de Pennywise, el villano de esta saga, el cual vuelve a ser interpretado por Bill Skarsgard, quien lo hizo previamente en las cinta de It a cargo de Andrés Muschietti.

Pennywise está de vuelta en Derry

De acuerdo al último tráiler, vemos que It: Bienvenidos a Derry se desarrollará en 1962, nuevamente, nos vamos a Derry, pueblo de Maine, el cual ve la llegada de una nueva familia.

Pese a que prometió alejarse de papeles perturbadores, Bill Skarsgard vuelve a personificar a Pennywise por tercera vez.

Pero, lo que parecía un nuevo comienzo, pronto va cambiando cuando, más pronto que tarde, empiezan a darse cuenta de que algo perturbador está detrás de la aparente tranquilidad del pueblo.

Conforme transcurre al tráiler nos muestra una serie de desapariciones macabras que tiene en vilo a la población, principalmente, porque todas están relacionadas con niños, lo que lleva a muchos pequeños a hablar que los raptados son mantenidos bajo tierra, pero sin saber qué es es mal que se los lleva.

Sin embargo, el avance cierra con broche de oro mostrando la apariencia de Pennywise interpretado por Bill Skarsgard, quien esconde su rostro detrás de un globo rojo.

Tráiler de It: Bienvenidos a Derry

¿Cuándo se estrena It: Bienvenidos a Derry?

En redes sociales de la plataforma de streaming que lo emitirá ya se ha conocido la fecha oficial en que It: Bienvenidos a Derry se estrenará. Se trata del próximo 26 de octubre de 2025, la misma que contará con un total de 9 capítulos.

¿Dónde ver It: Bienvenidos a Derry?

HBO MAX es la plataforma que está desarrollando, produciendo y por la cual se podrá ver de forma exclusiva It: Bienvenidos a Derry. Si tienes esperanza en que se lancen todos los episodios a la vez, te recomendamos no hacerte ilusiones, ya que, lo más probable, es que se emita un episodio por semana, seguramente, cada domingo.