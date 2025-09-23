'Alien: Earth' llegó a su fin con el capítulo 8 y muchos se preguntan por la segunda temporada: esto es lo que se sabe

No han pasado ni dos horas desde que se emitió el último episodio de Alien: Earth, con un final que deja abierto muchos cabos que podrían desarrollarse hacia una segunda temporada de la serie que se emite vía Disney Plus. Sin embargo, aún no hay nada confirmado respecto a una continuación del show ambientado en el universo de los xenomorfos.

¿Habrá temporada 2 de Alien: Earth?

Nos gustaría deducir que el show creado por Noah Hawley tendrá una segunda temporada, principalmente, porque ha convencido a la mayoría de la crítica, pero también tuvo un notable impacto en la crítica; sin embargo, de momento no hay un anuncio oficial desde FX o Disney Plus.

Pero, hace poco, Hawley, durante una entrevista en el canal Evolution of Horror, deslizó lo siguiente: "Tengo un destino en mente en cuanto a la historia, lo que me permite saber qué estoy contando y qué significa", lo sería un indicativo que, por lo menos, no se descarta una segunda temporada.

¿Cuándo se estrenaría la temporada 2 de Alien: Earth?

Todavía es muy pronto para hablar de una segunda temporada de Alien: Earth, pero, si es que las palabras de Hawley tienen asidero en la realidad, de confirmarse, esta podría ver la luz a finales de 2026 o, en su defecto, durante el primer trimestre de 2027, como posibilidad.

¿Cómo podría evolucionar Alien: Earth en una temporada 2?

Como dijimos líneas arriba, al final de la primera temporada, Alien: Earth dejó todo un campo para expandirse en una potencial continuación, no solo en la trama de Marcy, su hermano y amigos sintéticos, sino en explorar, por ejemplo, la importancia de las otras compañías que dominan el mundo junto a Wayland Yutani y Prodigy.

Asimismo, ahora que los protagonistas son conscientes de su poder, podríamos ver una evolución de los mismos y saber, quién sabe, si es con el desarrollo de la trama, estos pasaron de ser héroes a antagonistas.

Asimismo, si es que se desarrollará algún de conexión entre Alien: Earth con los eventos que luego tendrán lugar el cinta que lo inició todo, Alien: el octavo pasajero, la cual vio la luz en 1979, hace 46 años.

Hay que recordar que la trama de la serie de Disney Plus tiene lugar en el 2120, mientras que Alien: el octavo pasajero transcurre solo dos años después, en 2122.

Personajes de Alien: Earth