Adiós a la tarifa actual en Disney+: estos son los nuevos precios que pagarás por sus paquetes de streaming

Disney+ realizará un aumento considerable en sus tarifas de suscripción a partir del 21 de octubre, impactando tanto los planes con publicidad como los premium sin anuncios, además de los paquetes combinados con Hulu, ESPN y HBO Max. A continuación, te presentamos los detalles clave de estos cambios y su posible impacto en los usuarios en Estados Unidos.

Estos aumentos en las tarifas ocurren mientras Disney enfrenta críticas públicas tras la suspensión temporal del programa "Jimmy Kimmel Live!" en su filial ABC, causada por comentarios controvertidos del presentador. Tras la reacción negativa de la audiencia y del equipo, Disney decidió reanudar el programa, pero la polémica ha llevado a que algunos usuarios cancelen sus suscripciones a Disney+ en apoyo a Kimmel.

Estos son los nuevos precios que pagarás por los paquetes de streaming de Disney+

Según CNBC, el plan básico con publicidad de Disney+ aumentará $2, pasando de $9.99 a $11.99 por mes. Mientras tanto, la suscripción premium sin anuncios subirá $3, llegando a $18.99 mensuales. Para quienes opten por la modalidad anual, el precio se elevará a $189.99, lo que representa un incremento de $30 respecto al costo previo.

Los paquetes que incluyen Disney+ y Hulu con anuncios tendrán un aumento mensual de $2. Por su parte, los planes que combinan Disney+, Hulu y ESPN registrarán un incremento de $3 al mes. Asimismo, los paquetes que integran Disney+, Hulu y HBO Max también aumentarán $3 mensuales. Estos ajustes reflejan la estrategia de la compañía para adaptar sus precios a la demanda y a los costos operativos actuales.

Los planes de NFL+ mantienen su precio

En contraste con los aumentos en los planes de streaming, los suscriptores de NFL+ seguirán pagando las tarifas actuales, sin cambios anunciados para esta plataforma deportiva.

Expectativas de crecimiento de Disney Plus

Disney ya había anticipado estos aumentos en su informe financiero del tercer trimestre, señalando que esperan un crecimiento moderado en la base de suscriptores de Disney+ durante el cuarto trimestre fiscal. Cabe destacar que la última revisión de precios se realizó en octubre de 2024, cuando la mayoría de los planes aumentaron entre uno y dos dólares.