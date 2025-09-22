¿Cuándo se estrenará 'Camina o muere' ('The Long Walk') en streaming?

0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
'Camina o muere', también conocida como 'The long walk' en inglés, es una adaptación al cine de una de las obras más majestuosas de Stephen King. La novela se lanzó en el año 1979.

Jasmin Huaman
La película 'The long walk' está adaptada a una novela de Stephen King.
La película 'The long walk' está adaptada a una novela de Stephen King.
Los fanáticos de Stephen King podrán disfrutar de otra adaptación cinematográfica de una de sus obras. Su proyección en el 2025 ha causado gran expectativa y actualmente solo está disponible para verla en los cines, pero su llegada al streaming podría ser más pronto de lo esperado.

La cinta estelarizada por David Corenswet fue un éxito comercial y de crítica.

Los estudios tienen diferentes cronogramas en los que se manejan el tiempo de proyección en los cines para de esta manera también agilizar los estrenos en las plataformas de streaming. Lionsgate, compañía a cargo de 'The long walk' tiene una estrategia para complacer a todos los amantes de las historias de Stephen King.

Fecha de estreno de 'The long walk' ('Camina o muere') en streaming

Aunque todavía no se ha revelado de manera oficial el estreno de 'Camina o muere' en las plataformas, se estima que estaría programado para marzo de 2026. Tampoco se conoce en qué plataforma estará disponible la cinta.

Teniendo en cuenta que 'The long walk' no ha sido un éxito en la taquilla hasta el momento, el lanzamiento en streaming podría adelantarse hasta febrero. Se recomienda esperar al anuncio de la productora.

'Camina o muere' es una película de Francis Lawrence que está basada en la novela de Stephen King. La novela se publicó en el año 1979 y desde hace varios años se trabaja en su adaptación hasta que finalmente en el 2023 pasó a manos de Lionsgate y al año siguiente se confirmaron a los protagonistas.

Jasmin Huaman
Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

