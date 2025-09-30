- Hoy:
Con Sydney Sweeney y Ana de Armas, llega "Edén" a streaming en octubre de 2025: ¿Dónde verla?
Esta película se inspira en un grupo de europeos que buscaron una utopía, pero se toparon con el infierno. Sucedió hace menos de 100 años y no es tan conocida.
El pasado 22 de agosto de 2025, en salas de cine de todo el mundo se estrenó Eden, una cinta que se inspira en los hechos reales de un grupo de europeos que llegaron a las islas Galápagos en busca de una utopía, pero pronto descubrirán el infierno en la Tierra y, finalmente, durante octubre de este año, la cinta dirigida por Ron Howard arribará a plataformas de streaming.
La cinta que hoy nos compete cuenta con un cast de lujo conformado por Ana de Armas (Ballerine), Jude Law (Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore), Vanessa Kirby (Los cuatro fantásticos) y Sydney Sweeney (Euphoria), pero de qué trata y qué tan bien fue recibida por la crítica.
Fecha de estreno y dónde ver Eden en streaming
Luego de su paso por las salas de cine, Eden llegará al streaming para este octubre de 2025 y su fecha de estreno está programada para el próximo viernes 24 de dicho mes, la cual solo se podrá ver por medio de Prime Video, siendo uno de los ingresos más fuertes para esta temporada.
Tráiler de Eden
De qué trata Eden
La trama de Eden tiene lugar en 1929 abarcando a tres grupos venidos desde Europa quienes decidieron abandonar la "civilización" con rumbo a la Isla Floreana, la cual se encuentra en el archipiélago de las Galápagos, las cuales pertenecen al Ecuador, en el Océano Pacífico.
La película nos presenta a Friedrich Ritter quien, junto a su esposa Dora Strauch, mujer diagnosticada con esclerosis múltiple, dejan su natal Alemania bajo la premisa que los "valores" de dicha sociedad pervierten el espíritu humano.
Ambos, se puede decir, viven tranquilos hasta el arribo Margaret Wittmer y Heinz Wittmer, los cuales llegaron a la isla con la convicción de quedarse. Pero, esto no sería todo, pues luego llegaría Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn, la cual asegura ser baronesa y, en sus palabras, la encarnación de la perfección.
A lo largo de sus 129 minutos de duración, Eden nos muestra la lucha que se convertirá la convivencia entre todos estos personajes, pero también un clima hostil, como una fauna salvaje, sin dejar de lado las comodidades a las que estaban acostumbrados en sus vidas pasadas, dándose cuenta que aquella isla es todo menos el paraíso.
Personajes de Eden
- Ana de Armas: como Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn.
- Jude Law: como el doctor Friedrich Ritter.
- Vanessa Kirby: como Dora Strauch Ritter.
- Daniel Brühl: como Harry Wittmer.
- Sydney Sweeney: como Margaret Wittmer.
- Toby Wallace: como Robert Phillipson.
- Richard Roxburgh: como Allan Hancock.
