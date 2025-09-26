Es la serie más vista en Netflix HOY: de qué trata y por qué todos aman 'Alice in Borderland'

El pasado jueves 25 de septiembre de 2025, Netflix estrenó una de las series más esperadas, la tercera temporada de Alice in Borderland, la producción japonesa que, para muchos, es con creces mejor que El Juego del Calamar, la cual no supo estar a la altura de sí misma con una temporadas 2 y 3 bastante mediocres.

Alice in Borderland, con tan solo un día de ser lanzado en todo el mundo, se ha convertido en lo más visto de este mes dentro del amplio catálogo con que cuenta el gigante del streaming, por eso, a continuación, vas a conocer todos los detalles de la misma.

De qué trata Alice in Borderland

La premisa inicial de Alice in Borderland es la siguiente: nos muestra a Arisu y sus amigos que, un día cualquiera, son transportados a un Tokio alternativo donde están obligados a participar en juegos de vida o muerte para escapar de dicha realidad alterna.

Cuando el participante gana una de las pruebas se le entrega cartas y al coleccionarlas todas se gana el derechos de regresar a su realidad. Pero, superar estos desafíos será todo menos fáciles, ya que los concursantes deberán utilizar su ingenio, el trabajo en equipo, así como diversas tácticas que los lleven a la victoria.

Tráiler de la temporada 3 de Alice in Borderland

Cuántas temporadas tiene Alice in Borderland

Hasta ahora, Alice in Borderland cuenta con tres temporadas que se han estrenado en los últimos años, cuyos episodios fueron emitidos al mismo tiempo. Todas se pueden apreciar en Netflix.

Primera temporada: 10 de diciembre de 2020.

10 de diciembre de 2020. Segunda temporada: 22 de diciembre de 2022.

22 de diciembre de 2022. Tercera temporada: 25 de septiembre de 2025.

Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de Alice in Borderland

La tercera temporada de Alice in Borderland, estrenada este jueves 25 de septiembre de 2025 cuenta con un total de 6 episodios que puedes ver ya en Netflix, pero te advertimos que podrían resultarte un tanto largos, dado que duración va desde los 55 minutos hasta cumplir una hora con 17 minutos.

Lista de juegos de Alice in Borderland temporada 3

La vieja dama (Old Maid).

Fortunas (Sacred Fortunes).

Cacería zombi (Zombie Hunt).

Tren fugitivo (Runaway Train).

Bingo en la Torre de Tokio (Tokyo Bingo Tower).

Patea el bote (Kick the Can).

Sugoroku del futuro.

Último juego.

Habrá temporada 4 de Alice in Borderland

Luego del último episodio de la tercera temporada de Alice in Borderland, las cosas quedan más que abiertas para una cuarta entrega, pero lo cierto es que Netflix, de momento, no ha confirmado nada.

Y es que de buena a primeras, que en el final Arisu es presa de la tensión de tener que salvar a todos, con Alice rescatando a su esposa estando cerca de la muerta para luego regresar al mundo real, solo para buscar a Usagi para vivir uno de los futuros que vieron a través cuando estaban en Borderland.

Tras esto, vemos que la trama final viaja hasta los Estados Unidos donde vemos a una camarera de nombre Alice quien, mientras atiende a unos clientes, escucha que los noticieros destacan que diversas partes del mundo están experimentando aumento de la actividad sísmica.

Personajes de Alice in Borderland temporada 3