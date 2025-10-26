Envidiosa Temporada 3: cuándo se estrena y de qué trata la nueva serie protagonizada por Griselda Siciliani

Tras ser todo un éxito en su primera y segunda temporada, finalmente Netflix confirmó la llegada de la Temporada 3 de Envidiosa, la serie argentina de comedia protagonizada por Griselda Siciliani.

Luego de varios meses de paciente espera, finalmente la gigante del streaming reveló el tráiler de Envidiosa: Temporada 3, la cual llega oficialmente a Netflix el próximo miércoles 19 de noviembre.

'Envidiosa' es una serie en la que se cuenta la vida de Victoria "Vicky" Mori, una mujer que está a punto de cumplir 40 años y enfrenta una crisis personal tras la ruptura de una relación de diez años. Pero, ¿de qué tratará la nueva temporada de Netflix? Aquí todos los detalles.

La tercera temporada de Envidiosa vuelve a contar la vida de Victoria 'Vicky' Mori, quien tras un periodo de estabilidad junto a Matías, Esteban Lamothe, se ve obligada a replantear su vida cuando nuevos retos emocionales y profesionales llegan sin previo aviso. Ella descubre que el amor no tiene 'manual de instrucciones', por lo que pasará una serie de situaciones divertidas.

La Temporada 3 de Envidiosa llega a Netflix en solo algunas semanas y para esta nueva tanda de capítulos se contará nuevamente con Griselda Siciliani, quien compartirá roles con Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, entre otros artistas invitados.