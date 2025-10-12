'El juego del calamar: El desafío': reality con premio de 4.56 millones de dólares vuelve a Netflix

Tras el estreno de la Temporada 3 de El Juego del Calamar, miles de fanáticos quedaron ansiosos por ver más capítulos de la impactante serie coreana en la que 456 jugadores se jugaban la vida por una increíble cantidad de dinero.

Netflix, la gigante del streaming, sorprendió a más de uno al lanzar un reality en el que un grupo de 456 jugadores de todo el mundo, competían en una serie de pruebas reales, para que solo uno de ellos pueda ganar 4.56 millones de dólares.

Luego de varios meses de paciente espera, Netflix anunció que este martes 4 de noviembre se estrenará la segunda temporada de 'El juego del calamar: El desafío', donde nuevamente los jugadores asumirán el reto para enfrentarse por el primer lugar y el premio mayor.

Tal como se puede ver en tráiler que ha liberado Netflix Latinoamérica en YouTube, nuevos juegos se han implementado para desafiar la agilidad y astucia de los 456 jugadores que nuevamente vestirán de buzo verde para recorrer todos los circuitos.

Cabe resaltar que esta nueva temporada de 'El juego del calamar: El desafío' está inspirada en la nueva temporada de Squid Games, por lo que veremos competencias como el escondite, la comba mortal y el 'Juego del calamar en las alturas'.