- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
'El juego del calamar: El desafío': reality con premio de 4.56 millones de dólares vuelve a Netflix
Netflix anunció la segunda temporada de su famoso reality en el que 456 jugadores intentarán superar todo tipo de desafíos al estilo 'El juego del calamar'.
Tras el estreno de la Temporada 3 de El Juego del Calamar, miles de fanáticos quedaron ansiosos por ver más capítulos de la impactante serie coreana en la que 456 jugadores se jugaban la vida por una increíble cantidad de dinero.
Netflix, la gigante del streaming, sorprendió a más de uno al lanzar un reality en el que un grupo de 456 jugadores de todo el mundo, competían en una serie de pruebas reales, para que solo uno de ellos pueda ganar 4.56 millones de dólares.
PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad' capítulo especial: ¿Dónde y a qué hora ver el episodio extra en español latino?
Luego de varios meses de paciente espera, Netflix anunció que este martes 4 de noviembre se estrenará la segunda temporada de 'El juego del calamar: El desafío', donde nuevamente los jugadores asumirán el reto para enfrentarse por el primer lugar y el premio mayor.
Tal como se puede ver en tráiler que ha liberado Netflix Latinoamérica en YouTube, nuevos juegos se han implementado para desafiar la agilidad y astucia de los 456 jugadores que nuevamente vestirán de buzo verde para recorrer todos los circuitos.
Cabe resaltar que esta nueva temporada de 'El juego del calamar: El desafío' está inspirada en la nueva temporada de Squid Games, por lo que veremos competencias como el escondite, la comba mortal y el 'Juego del calamar en las alturas'.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50