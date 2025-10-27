Octubre no solo es terror: HBO MAX estrena catálogo de series japonesas que son tendencia en todo el mundo

Antes que las series coreanas se pusieran tan de moda, aquellas que fueron las pioneras en cuanto a producciones asiáticas exitosas en occidente fueron los JDrama o series japonesas, historias del país nipón que impactaron a millones en España y Latinoamérica por sus tramas siempre marcadas por el modo de ver la vida en Japón tan diferente a la nuestra.

Es por ello que HBO MAX ha puesto al alcance de todos los fans y curiosos un amplio catálogo de producciones japonesas que rondan varios géneros: aquellas con el romance como elemento motor de la trama, las de comedia con ese humor tan irreverente propio de los japonesas, no nos olvidamos de la acción, pero también aquellas arraigadas en el suspenso.

Series japonesas que puedes ver en HBO MAX

El amor es para los perros

Capítulos: 10 episodios.

10 episodios. Sinopsis: Una destacada abogada de divorcios y un joven veterinario -ambos desencantados del amor- chocan al conocerse, pero terminan conectando inesperadamente cuando sus perros se enamoran a primera vista. Su nueva relación se complica cuando aparece un misterioso heredero corporativo coreano, amigo y rival a la vez. Los perros los llevarán a descubrir el verdadero significado del amor

Encededor

Capítulos: 11 episodios.

11 episodios. Sinopsis: El bufete Peace Law Office de Kenjiro Todoroki prospera buscando conflictos potenciales para provocar demandas. Junto a Ryo Uzaki -un abogado cuyo padre fue culpado por un accidente de autobús en el que también murió la hija de Kenjiro-, unen fuerzas para descubrir la verdad y destapar una conspiración en este oscuro drama legal.

Please, Die My Beloved

Capítulos: 12 episodios.

12 episodios. Sinopsis: Amigas desde la universidad, Mayu, Riko y Yurika comparten una profunda insatisfacción con sus matrimonios. Todo cambia cuando una de ellas confiesa haber asesinado a su esposo. A medida que los secretos salen a la luz y sus vidas se desmoronan, se unen -y enfrentan- en una intensa lucha por recuperar la felicidad que sus matrimonios les arrebataron, sin importar el costo.

La clase del señor Mikami

Capítulos: 10 episodios.

10 episodios. Sinopsis: Antiguo funcionario de élite del Ministerio de Educación, Mikami se convierte en maestro de una escuela privada tras ser “exiliado” y perder la fe en el sistema. Decidido a luchar contra la corrupción que vincula a las escuelas con intereses políticos, guía a sus estudiantes para enfrentarse a quienes ponen en riesgo su futuro, en una lección final que podría cambiarlo todo.

Who Saw The Peacock Dance In The Jungle?

Capítulos: 10 episodios.

10 episodios. Sinopsis: Una joven vive con su padre, un policía retirado, tras haber perdido a su madre en la infancia. Cuando su padre es asesinado, descubre una carta que sugiere condenas injustas vinculadas a su muerte. Con la ayuda de una decidida abogada defensora, emprende una búsqueda para descubrir la verdad detrás de una masacre familiar ocurrida hace 22 años.

La Grande Maison Tokyo (especial)

Sinopsis: La chef Hayami se convierte en la primera mujer asiática en obtener tres estrellas Michelin, pero la pandemia de Covid-19 afecta gravemente su negocio. Durante una visita a un restaurante en Kioto -rumorado como el próximo mejor restaurante francés del mundo-, sospecha que su antiguo jefe de cocina, Obana, trabaja allí. ¿Habrá regresado misteriosamente a Japón después de creerse que había vuelto a Francia?

La Grande Maison Tokyo

Capítulos: 11 episodios.

11 episodios. Sinopsis: Tras un escándalo que destruye su restaurante de dos estrellas Michelin en París y su reputación, el chef Natsuki Obana queda a la deriva. Un encuentro con una chef rival reaviva su pasión y, juntos, reúnen a un equipo de talentosos cocineros para perseguir su sueño más grande: obtener la codiciada tercera estrella Michelin.

La guarida del león

Capítulos: 10 episodios.

10 episodios. Sinopsis: Hiroto cuida de su hermano autista Michito hasta que Lion, un niño que afirma ser su sobrino, aparece y revela que su hermana -a quien creían muerta- sigue viva pero ha desaparecido. El trío desarrolla un fuerte lazo mientras descubre verdades ocultas y lucha por mantener unida a su familia.

Hasta que destruya la familia de mi esposo

Capítulos: 12 episodios

12 episodios Sinopsis: Minori creía que su primer amor duraría para siempre, hasta que descubre la aventura de 15 años de su esposo. Decidida a vengarse, apunta contra el hijo de la amante de su marido, pero termina revelando una conspiración oculta y su propio pasado, en una historia de amor, traición y venganza.

Baby Assassins Everyday

Capítulos: 12 episodios

12 episodios Sinopsis: Dos jóvenes socialmente torpes comparten casa con otros inquilinos y llevan una vida aparentemente tranquila… excepto por un detalle: son asesinas de élite. Con una mezcla de comedia excéntrica y secuencias de acción, esta serie ofrece risas, adrenalina y constantes sorpresas.

Vivant

Capítulos: 10 episodios.

10 episodios. Sinopsis: Acusado falsamente de perder miles de millones y de un atentado mortal en la inestable república de Balka, el ejecutivo Yusuke Nogi se une a un misterioso agente de inteligencia y a una doctora local para limpiar su nombre, recuperar el dinero y sobrevivir a la cacería.

