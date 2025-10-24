Fue un éxito en cines y la puedes ver en HBO MAX desde HOY: es una de las películas más terroríficas del 2025

¿Qué pensarías si, de la nada, sin previo aviso, sin explicación, de pronto, desaparecen 17 niños de tu ciudad? Bueno ese es el contexto en el que transcurre la trama de "Weapons" o "La hora de la desaparición", una cinta estrenada hace solo unos meses que genera pasiones entre sus fans y odios en sus detractores.

Esta cinta dirigida por Zach Cregger, fue estrenada el pasado 8 de agosto de 2025 y, pese a que a la gran mayoría dejó grandes sensaciones, otros no opinan lo mismo. Quizás las expectativas eran demasiado altas, por lo que si no la viste, tiene una oportunidad de hacerlo para hacer desde plataformas de streaming.

¿Cuándo se estrenó La hora de la desaparición en HBO MAX?

La hora de la desaparición se puede ver desde ya en plataformas de streaming, en este cas concreto vía HBO MAX, para lo cual necesitarás una cuenta activa, así como haber contratado cualquiera de sus planes de suscripción.

Como ya había notificado semanas anteriores, el estreno de La hora de la desaparición arribó a HBO MAX este viernes 24 de octubre de 2025.

Tráiler de La hora de la desaparición

¿De qué trata La hora de la desaparición?

La cinta está tratada como un relato no lineal y dividida por capítulos, donde las historias de los personajes, quienes no se conocen en el inicio, se van cruzando conforme transcurren los hechos.

El terror empezó una madrugada cuando el reloj marcaba las 2:17 a.m. y con ello la desaparición misteriosa como perturbadora de 17 niños, todos ellos estudiantes de la clase de la maestra Justine.

Todos despertaron a dichas horas de la noche como si de autómatas se tratara, salieron de sus casas y emprendieron carrera hacia lo desconocido, todos lo hacían de una forma particular y aterradora. Esa sería la última vez que serían vistos con vida.

En ese escenario, la película nos muestra a Archer, quien está angustiado a la vez que realiza una búsqueda incansable de Matthew, su hijo, uno de los chicos desaparecidos, pero lo que atravesará será un calvario para descubrir la verdad.

Mientras todo esto pasa, la comunidad, casi en su mayoría comienzan a señalar a la profesora Justine como la responsable o, al menos, una de la involucradas, pero ella solo está enfocada en Alex, el único niño que no desapareció.

Personajes de La hora de la desaparición