- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Perú F. vs Colombia F.
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Fue un éxito en cines y la puedes ver en HBO MAX desde HOY: es una de las películas más terroríficas del 2025
Esta película cuenta con una base de fans dura, pero también con un número no menor de haters, quienes consideran que no da miedo. Mírala en streaming y danos tu opinión.
¿Qué pensarías si, de la nada, sin previo aviso, sin explicación, de pronto, desaparecen 17 niños de tu ciudad? Bueno ese es el contexto en el que transcurre la trama de "Weapons" o "La hora de la desaparición", una cinta estrenada hace solo unos meses que genera pasiones entre sus fans y odios en sus detractores.
Esta cinta dirigida por Zach Cregger, fue estrenada el pasado 8 de agosto de 2025 y, pese a que a la gran mayoría dejó grandes sensaciones, otros no opinan lo mismo. Quizás las expectativas eran demasiado altas, por lo que si no la viste, tiene una oportunidad de hacerlo para hacer desde plataformas de streaming.
PUEDES VER: 'Familia Typhoon', capítulo 4 subtitulado en español latino: fecha y hora de estreno del dorama
¿Cuándo se estrenó La hora de la desaparición en HBO MAX?
La hora de la desaparición se puede ver desde ya en plataformas de streaming, en este cas concreto vía HBO MAX, para lo cual necesitarás una cuenta activa, así como haber contratado cualquiera de sus planes de suscripción.
Como ya había notificado semanas anteriores, el estreno de La hora de la desaparición arribó a HBO MAX este viernes 24 de octubre de 2025.
Tráiler de La hora de la desaparición
¿De qué trata La hora de la desaparición?
La cinta está tratada como un relato no lineal y dividida por capítulos, donde las historias de los personajes, quienes no se conocen en el inicio, se van cruzando conforme transcurren los hechos.
El terror empezó una madrugada cuando el reloj marcaba las 2:17 a.m. y con ello la desaparición misteriosa como perturbadora de 17 niños, todos ellos estudiantes de la clase de la maestra Justine.
Todos despertaron a dichas horas de la noche como si de autómatas se tratara, salieron de sus casas y emprendieron carrera hacia lo desconocido, todos lo hacían de una forma particular y aterradora. Esa sería la última vez que serían vistos con vida.
En ese escenario, la película nos muestra a Archer, quien está angustiado a la vez que realiza una búsqueda incansable de Matthew, su hijo, uno de los chicos desaparecidos, pero lo que atravesará será un calvario para descubrir la verdad.
Mientras todo esto pasa, la comunidad, casi en su mayoría comienzan a señalar a la profesora Justine como la responsable o, al menos, una de la involucradas, pero ella solo está enfocada en Alex, el único niño que no desapareció.
Personajes de La hora de la desaparición
- Josh Brolin: como Archer Graff.
- Julia Garner: como Justine Gandy.
- Gary Christopher: como Alex Lilly.
- Alden Ehrenreich: como Paul Morgan.
- Austin Abrams: como James.
- Benedict Wong: como Marcus Miller.
- Amy Madigan: como Gladys Lilly.
- June Diane Raphale: como Donna Morgan.
- Toby Huss: como Ed Locke.
- Whitmer Thomas: como el señor Lilly.
- Callie Schuttera: como la señora Lilly.
- Clayton Farris: como Terry Miller.
- Carrie Gibson: como Marge.
- Arya Posey: como Lisa Flores.
- Luke Speakman: como Matthew Graff.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50