0
EN VIVO
Bolivia vs Rusia por amistoso internacional

¿Dónde ver la nueva película 'El cuervo' de 2024 protagonizado por Bill Skarsgård?

El reebot oficial de 'The Crow' de 1994 llega a los cines, pero esta vez con la actuación de Bill Skarsgård, quien se destacó por su rol en 'IT'.

Jasmin Huaman
La película 'El cuervo' llega a los cines en todo el mundo.
La película 'El cuervo' llega a los cines en todo el mundo. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

'El cuervo' o 'The crow' en inglés postula a ser una de las películas más taquilleras del 2024. Esto se debe a que ha generado una alta expectativa la actuación de Bill Skarsgård como el personaje principal de la cinta. Eric Draven regresa a la pantalla gigante y tras varias décadas, se podrá disfrutar de una esencia gótica en los cines.

Conoce donde ver Alien:Romulus online.

PUEDES VER: 'Alien: Romulus': ¿Cuándo estará la película completa en español vía Disney Plus?

Con la producción de Lionsgate, 'El cuervo' estará de regreso a las pantallas grandes bajo la dirección de Rupert Sanders. Aunque las primeras críticas desataron una ola de malos comentarios en las redes sociales, los fanáticos de las películas góticas no pierden la espera y mucho menos si se tiene a Bill Skarsgård como el personaje a seguir en esta historia.

Fecha de estreno en cines

Para todos aquellos fanáticos que están a la espera de disfrutar de 'El cuervo', informarles que la película está programada a estrenarse el el 22 de agosto, luego de su retraso para junio de 2024. La fecha fue cambiada para evitar la competencia con otras grandes producciones de la misma empresa (Lionsgate) y ofrecer una mejor experiencia a todos los usuarios.

¿Cuándo se estrena 'El cuervo' (2024) en streaming?

Se espera que 'The crow' esté disponible en el servicio de streaming de HBO MAX; sin embargo, destacar que Lionsgate todavía no ha confirmado nada sobre la fecha exacta de su estreno en la plataforma digital. La cinta estaría disponible en el catálogo de la aplicación 180 días después de su estreno en los cines, aproximadamente.

De mantenerse esta especulación, los fanáticos de 'El cuervo' tendrán que esperar hasta febrero de 2025 para verlo en las plataformas. Esto estaría de acuerdo a la práctica que realiza Lionsgate con sus producciones, esperando una brecha significativa para poner a disposición sus películas en los servicios de streaming.

Reparto de 'El cuervo' (2024)

  • Bill Skarsgård es Eric/El cuervo
  • FKA twigs es Shelly Webster
  • Danny Huston es Vincent Roeg
  • Isabella Wei es Zadie
  • Laura Birn es Marian
  • Jordan Bolder es Chance
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de Josie HOY, martes 14 de octubre: tarot y predicciones GRATIS

  2. Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre: RESULTADOS del sorteo y NÚMEROS GANADORES del premio mayor

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano