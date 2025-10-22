0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

'I Play Rocky' muestra sus primeras imágenes: quién interpreta a Sylvester Stallone, cuándo se estrena y dónde verla

La gran pantalla verá la biopic del actor creador de Rocky, uno de los personajes más icónicos del cine, la que cuenta con millones de fans en todo el mundo.

Joel Dávila
Esta película se encuentra en plena producción y tiene mucho hype entre los fans.
Esta película se encuentra en plena producción y tiene mucho hype entre los fans. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

A finales de noviembre de 1976, el mundo del cine quedó en silencio cuando un desconocido Sylvester Stallone escribió y protagonizó Rocky, un film que, con poco presupuesto, llegó a los premios Oscar, pero también cambió para siempre el mundo del entretenimiento.

Por ello, la expectativa está en alza cuando se confirmó la realización de I Play Rocky película biográfica sobre el actor que dio vida al legendario boxeador de ficción el cual está presente en unas 8 cintas que van desde la acción hasta el drama.

El capítulo especial de 'Bon appétit, majestad' se estrena el sábado 4 de octubre.

PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad' capítulo especial: ¿Dónde y a qué hora ver el episodio extra en español latino?

¿Quién interpretará a Sylvester Stallone en I Play Rocky?

La producción, a cargo de Amazon MGM, ha mostrado la primera imagen oficial de los que será I Play Rocky, en la cual vemos a Anthony Ippolito interpretando a Sylvester Stallone arropado con su mítico buzo color gris corriendo a orillas del mar al lado de su perro, tal y como sucede en la película que dio origen a esta franquicia.

I Play Rocky

La película mostrará el calvario de Stallone para abrirse paso en Hollywood cuando nadie creía en él.

¿De qué trata I Play Rocky?

La cinta se va a abarcar en todas las penurias y desesperanzas que Stallone vivió por conseguir que un estudio financie su película, a la vez de mostrar el proceso de creación detrás de Rocky, el cual se sabe fue todo menos sencillo.

De hecho, la película nos pone en la piel de un Stallone de 29 años, edad en la cual no la pasaba nada bien como actor, a la vez de una parálisis facial que condujo a problemas de dicción, todo ello mientras el guión de Rocky era escrito.

Asimismo, el film abarca episodios ya legendarios, por ejemplo, cómo los estudios le ofrecían comprar su película, pero él fuera de la actuación, algo que Sly rechazó en todo momento. Estaba destinado a ser Rocky Balboa, actuación que lo llevó a ser nominado como Mejor Actor en los premios Oscar.

¿Cuándo se estrena I Play Rocky?

Hasta el momento, no contamos con una fecha de estreno oficial para I Play Rocky, pero todo apunta a que la misma verá la luz a nivel mundial, por lo menos, desde la segunda mitad del año 2026.

¿Dónde ver I Play Rocky?

Tampoco hay información oficial sobre los canales de distribución de la biopic de Sylvester Stallone, pero, como producción de Amazon MGM Studios, lo más lógico sería que fuera lanzada primero en cines, pero tampoco sería descabellado pensar que se estrene de forma exclusiva en Amazon Prime Video.

¿Quiénes actuarán en I Play Rocky?

De momento, este es el cast confirmado que integrará I Play Rocky.

  • Anthony Ippolito: como Sylvester Stallone.
  • Stephan James: como Carl Weathers.
  • Anna Sophia Robb: como Sasha Czack.
  • Matt Dillon: como Frank Stallone.
  • Sr. P.J. Byrne: como Irwin Winkler.
  • Toby Kebbell: como Robert Chartoff.
  • Tracy Letts: como Sandy Maddox.
  • Jay Duplass: como John Avildsen.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre: tarot y predicciones de Josie

  2. ¿Ganó? Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del martes 21 de octubre de 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano