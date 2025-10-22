'I Play Rocky' muestra sus primeras imágenes: quién interpreta a Sylvester Stallone, cuándo se estrena y dónde verla

A finales de noviembre de 1976, el mundo del cine quedó en silencio cuando un desconocido Sylvester Stallone escribió y protagonizó Rocky, un film que, con poco presupuesto, llegó a los premios Oscar, pero también cambió para siempre el mundo del entretenimiento.

Por ello, la expectativa está en alza cuando se confirmó la realización de I Play Rocky película biográfica sobre el actor que dio vida al legendario boxeador de ficción el cual está presente en unas 8 cintas que van desde la acción hasta el drama.

¿Quién interpretará a Sylvester Stallone en I Play Rocky?

La producción, a cargo de Amazon MGM, ha mostrado la primera imagen oficial de los que será I Play Rocky, en la cual vemos a Anthony Ippolito interpretando a Sylvester Stallone arropado con su mítico buzo color gris corriendo a orillas del mar al lado de su perro, tal y como sucede en la película que dio origen a esta franquicia.

La película mostrará el calvario de Stallone para abrirse paso en Hollywood cuando nadie creía en él.

¿De qué trata I Play Rocky?

La cinta se va a abarcar en todas las penurias y desesperanzas que Stallone vivió por conseguir que un estudio financie su película, a la vez de mostrar el proceso de creación detrás de Rocky, el cual se sabe fue todo menos sencillo.

De hecho, la película nos pone en la piel de un Stallone de 29 años, edad en la cual no la pasaba nada bien como actor, a la vez de una parálisis facial que condujo a problemas de dicción, todo ello mientras el guión de Rocky era escrito.

Asimismo, el film abarca episodios ya legendarios, por ejemplo, cómo los estudios le ofrecían comprar su película, pero él fuera de la actuación, algo que Sly rechazó en todo momento. Estaba destinado a ser Rocky Balboa, actuación que lo llevó a ser nominado como Mejor Actor en los premios Oscar.

¿Cuándo se estrena I Play Rocky?

Hasta el momento, no contamos con una fecha de estreno oficial para I Play Rocky, pero todo apunta a que la misma verá la luz a nivel mundial, por lo menos, desde la segunda mitad del año 2026.

¿Dónde ver I Play Rocky?

Tampoco hay información oficial sobre los canales de distribución de la biopic de Sylvester Stallone, pero, como producción de Amazon MGM Studios, lo más lógico sería que fuera lanzada primero en cines, pero tampoco sería descabellado pensar que se estrene de forma exclusiva en Amazon Prime Video.

¿Quiénes actuarán en I Play Rocky?

De momento, este es el cast confirmado que integrará I Play Rocky.