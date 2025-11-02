'Harry Potter: Magos pasteleros 2': dónde ver la segunda Temporada de la competencia inspirada en el famoso mago

Harry Potter y la piedra filosofal, fue estrenada en noviembre del 2001 y protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Esta película trajo consigo una serie de cintas en las que se contaba la mágica historia creada por J.K.Rowling, una escritora británica quien se hizo mundialmente famosa por ser la creadora de toda esta fantástica historia de magos, brujas y la escuela de magia y hechicería Hogwarts.

Han pasado muchos años desde que acabó la saga de películas y es por ello que los fans de Harry Potter quedaron más que emocionados al saber que la cadena HBO lanzaría el reality "Harry Potter: Magos Pasteleros" en noviembre de 2024.

¿De qué trata este reality? "Harry Potter: Magos Pasteleros" es una competencia en la que 8 talentosos pasteleros competirían por demostrar que pueden hacer todo tipo de majestuosos pasteles inspirados en el mágico mundo de Harry Potter.

La primera temporada de "Harry Potter: Magos Pasteleros" fue todo un éxito y es por ello que rápidamente HBO anunció la llegada de la Temporada 2, la cual finalmente se acaba de estrenar este domingo 2 de noviembre por MAX, la plataforma de streaming.

Si bien este reality tendrá 8 capítulos, solo se ha estrenado el primero y cada semana llegarán nuevos episodios. James y Oliver Phelps asignan a ocho parejas de magos pasteleros a las casas de Hogwarts y les piden crear una pieza con al menos un elemento para degustar. Los jueces Carla Hall y Jozef Youssef deciden quiénes avanzan al siguiente reto.

De momento, "Harry Potter: Magos Pasteleros" solo puede verse de forma oficial en HBO Max, pero se espera que muy pronto también se pueda ver por Netflix y Prime. ¿Te gustaría verlo en otras plataformas?

En la parte central de esta nota revisarás el tráiler de esta mágica temporada que estará cargada de sorpresas del mundo de Harry Potter.