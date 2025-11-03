"Bienvenido a Derry", la conexión de la serie de HBO con las películas de "It" y "El Resplandor"

"It: bienvenido a Derry" se ha ganado el favor del público con sus dos episodios emitidos, en los cuales se nos va revelando el horror que habita dentro del estado de Maine (Estados Unidos), el mismo que está relacionado con ese monstruoso ser Inter dimensional que en la Tierra adopta la forma de un terrorífico payaso bajo el nombre de Pennywise.

Sin embargo, el show de HBO MAX nos ha dejado datos curiosos y conexiones que nadie vio venir, la más importante de estas una que tiene que ver con "El Resplandor", otra obra de autoría de Stephen King, así como referencias a las dos películas de "IT" (2017-2019) que estuvieron dirigidas por Andy Muschietti.

Derry y su conexión con "El Resplandor"

Para comprender esto, debemos ir al segundo episodio de "It: bienvenido a Derry" donde vemos a Dick Hallorann, personaje que aparece en ambas producciones. Si bien es cierto que apareció en el primer episodio y se pensó sería tan solo un cameo, lo cierto es que en la última emisión de este show la conexión es mucho más profunda.

Y es que Hallorann se encuentra en base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estacionada en Derry, lugar donde se está llevando a cabo la Operación Precept, una misión ultra secreta que tiene por finalidad descubrir la entidad maligna que mora en el pueblo, la misma que es capaz de controlar las mentes de las personas.

La trama se realiza en 1962, en pleno apogeo de la Guerra Fría y los militares no ven con temor a Pennywise, todo lo contrario, quieren controlarla y utilizar como un arma para derrotar a los Soviéticos en dicho contexto.

Los militares, en especial el general Shaw, ha estudiado la historia violenta concluyendo que cada 27 años ocurren hechos macabros en el pueblo y es allí donde entra la figura de Dick Hallorann, ya que debido a sus poderes, servirá como una especie de brújula para dar con el paradero de Pennywise.

Referencias a las películas de "It" en "Bienvenidos a Derry"

La primera son los 27 años en los cuales Pennywise está en hibernación. La primera cinta de It está ambientada en 1989, mientras que "It: bienvenidos a Derry" tiene lugar en 1962. Otra de las más palpables es que uno de los personajes se apellida Uris, haciendo de ese un familiar de Stanley Uris, uno de los chicos de "El Club de los perdedores", el mismo que se quitaría en 2016 siendo adulto al enterarse del retorno del payaso malvado.

Asimismo, se explora los orígenes de la familia, especialmente de Butch Bowers, futuro padre abusivo de Henry, el cual tendrá un papel secundario clave en las películas del payaso.