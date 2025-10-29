HBO MAX prepara nuevos sustos con programación especial de terror para Halloween: ¿Cuáles son?

Nos encontramos en las vísperas de Halloween, por lo que millones de personas se preparan para salir a divertirse con sus mejores disfraces, pero otros tienen planes más tranquilos, por lo que quieren maratonear películas y series de terror. Por eso, para ellos HBO MAX ha preparado un especial este 31 de octubre de 2025 con lo mejor de su catálogo que, estamos seguros, nos sacará más de un susto.

Qué películas y series ver en HBO MAX por Halloween

El pasado domingo 26 de octubre se estrenó el primer capítulo de "It: BIenvenido a Derry", cuya emisión del segundo episodio tendrá lugar, precisamente, durante este especial por Halloween, en su horario habitual, salvo por la fecha modificada.

Esta producción como otras que veremos a continuación están dentro de la colección "Enfrenta tus demonios", donde destacan títulos recientes como La Monja y Annabelle, ambas dentro del universo de El Conjuro.

IT (1990).

Sin embargo, también nos encontraremos las dos temporadas completas de The Last Of Us, la serie live action basada en el videojuego del mismo nombre creado por Naghty Dog y exclusivo para PlayStarion, teniendo como protagonista a Pedro Pascal y a Bella Ramsey, quienes tiene que sobrevivir al apocalipsis controlado por los clickers, así como facciones humanas unas más crueles que otras.

Sin embargo, HBO MAX tiene preparada una colección para el último de octubre bautizada como "31 día de Halloween", entre las cuales se incluyen producciones recientes, pero otras no tanto que, tanto hoy como en ese entonces, llenaron de miedo a millones alrededor de todo el mundo.

El Conjuro 3.

Dentro de estas recomendaciones, aparecen "Exterminio: La Evolución" (estrenada el pasado 3 de octubre), así como "Sé lo que hicieron el verano pasado" (disponible desde el 17 del presente mes. Pero también algunos clásicos del género como "IT", la versión de 1990, donde Pennywise es interpretado por Tim Curry, pero también "El Exorcismo de Emily Rose", una de las cintas que ha causado más miedo a diversas generaciones.

No podían faltas las franquicias, por lo que HBO MAX incluyó en esta colección a "El Conjuro 3", así como a "Annabelle 3: viene a casa" o series como "The Outsider".

Annabelle.

En cuanto a los lanzamientos más recientes "31 días de Halloween" incluirá "Pecadores" con Michael B. Jordan en un doble papel, pero la última de "Destino Final: lazos de sangre".

¿Qué debo hacer para ver películas y series en HBO MAX?

Si quieres disfrutas de esta maratón de terror en HBO MAX, pero aún no cuentas con este servicio, lo que debes hacer es crearte una cuenta con tu correo personal, y luego contratar cualquiera de los planes de suscripción con que cuenta esta plataforma de streaming, tras lo cual podrás acceder dicho contenido, pero a muchos otros más.