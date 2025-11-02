Prime Video espera un gran estreno: ¿De qué trata "Maxton Hall" y por qué es la serie más esperada del año?

Amazon Prime Video es una de las plataformas de streaming más exitosas del momento, la misma que cuenta con un catálogo voluminoso. Sin embargo, cuando han apostado pro las series con grandes efectos especiales o basadas en franquicias multimillonarias, lo cierto es que no les ha ido tan bien como esperaban, pero las cosas han cambiado con "Maxton Hall", la serie que es todo un éxito y que está a pocos días de estrenar su segunda temporada.

Fecha de estreno de "Maxton Hall" temporada 2

Si formas parte de esa gran audiencia que espera con ansias ver el estreno de la segunda temporada de "Maxton Hall: un mundo entre nosotros", entonces hay buenas noticias para ti, pues Amazon Prime Video le emitirá el próximo viernes 7 de noviembre de 2025. La expectativa es enorme, ya que este show se ha catapultado como una de las serie más vista en la historia de esta plataforma.

¿Cuántos episodios tendrá "Maxton Hall" temporada 2?

Se ha confirmado oficialmente, que la segunda temporada de "Maxton Hall" contará con un total de 6 episodios, pero, es importante que sepas esto: que los capítulos de esta serie no se verán en su totalidad desde su día de lanzamiento.

Prime Video tomó la decisión de que los 3 primeros capítulos se estrenen este viernes 7 de noviembre, los tres restantes serán emitidos de forma semanal, es decir, el viernes 14, el viernes 21 y el viernes 28 con el episodio final.

Tráiler de "Maxton Hall" temporada 2

¿De qué trata "Maxton Hall" temporada 2?

La serie de romance adolescente nos vuelve poner en las pieles de Ruby Bell y James Beaufort, a quienes les espera una ruma de emociones intensas tras los acontecimientos que dieron cierre a la primera temporada, sobre todo con la muerte de la madre del muchacho convirtiendo su mundo en caos total cuando parecía que la felicidad había llegado a su vida.

Ruby por su parte, ve como su momento de felicidad se viene abajo con la tragedia de su chico, la cual se incrementa cuando ambos tienen una discusión muy intensa, por lo que la separación es inminente y golpea muy fuerte a ambos.

Pero, no hay incertidumbre en el horizonte, pues Amazon confirmó la salida de una tercera temporada, la cual se emitirá solo 5 meses después del final de la segunda que inicia y acaba en noviembre de 2025. Hay que tener en cuenta que "Maxton Hall" está basada en la trilogía de libros "Save", de Mona Katsen, con la novelas Save Me, Save You y Save Us.

Personajes del "Maxton Hall"