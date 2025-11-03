0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Está a poco de ser la película peruana más vista de 2025: ¿Dónde ver y de qué trata "Chavín de Huántar"?

Para muchos, este film se catapulta como la cinta peruana más taquillera del año, descubre por qué. La cinta abarca un periodo importante de la historia peruana.

Joel Dávila
La película está ambientada en la segunda mitad de los años 90´s en Perú.
La película está ambientada en la segunda mitad de los años 90´s en Perú. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

El pasado 30 de octubre se estrenó en los cines nacionales "Chavín de Huántar, el rescate del siglo", película basada en hechos históricos que se ha convertido en un éxito de taquilla, aglomerando más de 200 mil espectadores en tan solo 5 días desde su lanzamiento.

Este serie se ha convertido en el caballito de batalla de Prime video.

PUEDES VER: Prime Video espera un gran estreno: ¿De qué trata "Maxton Hall" y por qué es la serie más esperada del año?

¿Dónde ver "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"?

De momento, "Chavín de Huántar, el rescate del siglo" tan solo se puede ver en salas de cine en todo el Perú y, debido a su éxito, lo más probable es que la cinta dirigida por Diego de León se mantenga en cartelera por unas semanas más.

Si te preguntas si es que puede verse en streaming, la respuesta es que no. Lo natural es que tras su paso por la pantalla grande, pasen unos meses para que la cinta pueda ser adquirida por algunas dela vigentes plataformas virtuales.

Tráiler de "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"

¿De qué trata "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"?

Con Rodrigo Sánchez Patiño y Andrés Silva como protagonistas, "Chavín de Huántar, el rescate del siglo" trata sobre el exitoso operativo de comandos militares para rescatar a 72 rehenes capturados en la residencia del embajador de Japón durante cuatro meses, desde diciembre de 1996 hasta abril de 1997.

La película nos narra los preparativos de los comandos para infiltrarse en la residencia del embajador nipón para derrotar a los subversivos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La cinta nos pone en la piel de comandante Juan Valer, quien de acuerdo a los hechos históricos caería en combate durante el rescate.

Personajes de "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"

  • Rodrigo Sánchez Patiño: como Juan Valer.
  • André Silva: como el mayor Rivera.
  • Miguel Iza: como Víctor Cerna.
  • Connie Chaparro: como Marina.
  • Sergio Galliani: como el coronel Williams.
  • Alfonso Dibos: como el canciller Tudela.
  • Christian Esquivel: como el coronel Ortiz.
  • Baldomero Cáceres: como Carlos Giusti.
  • Carlos Thorton: como almirante Rinaldi.
  • Nicolás Fantinato: como el embajador de Bolivia.
  • Aníbal Lozano Herrera: como Tito.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Carlos Zambrano, Ceppelini y Quevedo fueron captados en fiesta de Halloween tras duro empate ante Melgar

  2. Sinuano Noche de HOY, lunes 3 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

  3. Horóscopo de hoy, lunes 3 de noviembre según Josie: tarot y predicciones gratis

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano