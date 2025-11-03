Está a poco de ser la película peruana más vista de 2025: ¿Dónde ver y de qué trata "Chavín de Huántar"?

El pasado 30 de octubre se estrenó en los cines nacionales "Chavín de Huántar, el rescate del siglo", película basada en hechos históricos que se ha convertido en un éxito de taquilla, aglomerando más de 200 mil espectadores en tan solo 5 días desde su lanzamiento.

¿Dónde ver "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"?

De momento, "Chavín de Huántar, el rescate del siglo" tan solo se puede ver en salas de cine en todo el Perú y, debido a su éxito, lo más probable es que la cinta dirigida por Diego de León se mantenga en cartelera por unas semanas más.

Si te preguntas si es que puede verse en streaming, la respuesta es que no. Lo natural es que tras su paso por la pantalla grande, pasen unos meses para que la cinta pueda ser adquirida por algunas dela vigentes plataformas virtuales.

Tráiler de "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"

¿De qué trata "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"?

Con Rodrigo Sánchez Patiño y Andrés Silva como protagonistas, "Chavín de Huántar, el rescate del siglo" trata sobre el exitoso operativo de comandos militares para rescatar a 72 rehenes capturados en la residencia del embajador de Japón durante cuatro meses, desde diciembre de 1996 hasta abril de 1997.

La película nos narra los preparativos de los comandos para infiltrarse en la residencia del embajador nipón para derrotar a los subversivos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La cinta nos pone en la piel de comandante Juan Valer, quien de acuerdo a los hechos históricos caería en combate durante el rescate.

Personajes de "Chavín de Huántar, el rescate del siglo"