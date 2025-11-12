Accidente: Temporada 2: cuándo sale la segunda parte de la serie de Netflix y de qué tratará

Con más de 300 millones de suscriptores a nivel mundial, Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming por excelencia, superando por mucho a otros servidores como Disney Plus, HBO Max, Prime Video, entre otras.

El éxito de Netflix radica no solo en conseguir los derechos de diferentes películas o series de Hollywood, sino también en las producciones originales que la propia gigante del streaming financia. En 2024, se lanzó una impactante historia que dio la vuelta al mundo y que conmovió a miles por su impactante trama, esta es la producción mexicana 'Accidente', la cual tendrá una secuela para este 2025.

'Accidente' explora las consecuencias de un suceso trágico en un cumpleaños, generando tensión, culpa y resentimiento. Su trama se centra en este incidente que genera la muerte de muchos niños y destruye una comunidad y pone a prueba las relaciones entre familias y amigos.

Netflix acaba de estrenar el tráiler de la Temporada 2 de 'Accidente', la cual se estrenará el próximo miércoles 10 de diciembre del 2025. ¿De qué trata? Aquí todos los detalle.

Un año después del accidente que impactó a cuatro familias para siempre, nuevos secretos y personajes salen a la luz, haciendo aún más difícil dejar el pasado atrás. Emiliano Lobo sigue en prisión, pero se verán nuevas historias relacionadas.

Si quieres ver el impactante adelanto de 'Accidente' Temporada 2, entonces no dudes en reproducir el video que te dejamos en la parte central de esta nota de Libero.pe. Barbara de Regil, quien protagoniza Rosario Tijeras, se suma al elenco de esta nueva historia y promete cambiar todo en esta impactante historia donde tendrán que elegir entre la redención, o la venganza hasta sus últimas consecuencias.