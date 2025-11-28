- Hoy:
WWE Survivor Series EN VIVO: Cartelera, fecha, horario y dónde ver la penúltima aparición de John Cena
WWE Survivor Series se realizará el sábado 29 de noviembre en San Diego y tendrá a John Cena, quien defenderá el título Intercontinental. Horarios y canales para ver War Games.
Este sábado 29 de noviembre se realizará WWE Survivor Series War Games en San Diego, California. Este PPV es especial porque John Cena será su penúltima aparición. El evento se realizará en Petco Park a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. La transmisión estará a cargo de Netflix.
Una noche histórica para la lucha libre se vivirá en California. La clásica guerra de equipos reunirá a los luchadores que están dominando en RAW y Smack Down.
The Visión, liderada por Paul Heyman, se hace más fuerte con el pasar de los días y para el PPV se reforzó con Logan Paul, Drew Mclntyre y Brock Lesnar.
WWE Survivor Series War Games se realizará el sábado
Un equipo que promete destrozar a todos sus rivales. Tienen la estrategia de Paul Heyman y la fuerza de Bron Breakker, Bronson Reed, Drew y Brock Lesnar. Además, de la habilidad de Logan Paul.
CM Punk y Cody Rhodes son los máximos campeones de la WWE, decidieron dejar de lado su rivalidad y unir fuerzas.
Roman Reigns unirá fuerzas con CM Punk y Cody Rhodes
Jey Uso y Jimmy Uso son rivales de The Visión, por ello se sumaron al equipo de los campeones. Pero la gran sorpresa es Roman Reings.
War Games Femenina
Por la división femenina tenemos un enfrentamiento de pronóstico reservado. Grandes estrellas se reunirán en el ring para llevarse el triunfo.
Rhea Ripley, Iyo Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair y AJ Lee son las luchadoras que conformarán un equipo que se perfilan como favoritos.
Nia Jax, Lash Legend, Asuka, Kairi Sane y Becky Lynch conforman otro de los equipos. Por nombres son luchadoras que ofrecen más de una sorpresa al 'Universo'.
El penúltimo PPV de John Cena
Como se sabe, a fin de año John Cena se retirará de la lucha libre. El legendario peleador se convirtió en Grand Slam tras ganar a Dominik Mysterio el campeonato Intercontinental.
En WWE Survivor Series, el 'Rapero mayor' defenderá su título ante Dominik. La pelea puede marcar el regreso de Liv Morgan.
WWE Survivor Series 2025: fecha
WWE Survivor Series 2025 War Series se realizará el sábado 29 de noviembre en California, Estados Unidos.
WWE Survivor Series 2025: dónde ver
La transmisión oficial de WWE Survivor Series 2025 será por streaming, revisa dónde ver el ppv según tu región.
- América Latina: Netflix
- Estados Unidos: ESPN Premium
WWE Survivor Series 2025: Horarios
- México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua: 6:00 p.m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 19:00 horas
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Ottawa (Canadá): 20:00 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas
- España: 01:00 horas (día siguiente)
WWE Survivor Series 2025: Cartelera
War Games masculina (5 vs. 5): CM Punk, Cody Rhodes, Jey Uso, Jimmy Uso y Roman Reigns vs. Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre y Brock Lesnar.
War Games femenina (5 vs. 5): Rhea Ripley, Iyo Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair y AJ Lee vs. Nia Jax, Lash Legend, Asuka, Kairi Sane y Becky Lynch.
Campeonato Intercontinental: John Cena (c) vs. Dominik Mysterio
Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella
