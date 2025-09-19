WWE Wrestlepalooza 2025: Horario, cartelera y dónde ver John Cena vs Brock Lesnar

WWE Wrestlepalooza 2025 se realizará este sábado 20 de septiembre en Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, desde las 6:00 p.m. (en Perú) y será transmitido EN VIVO por Netflix. John Cena está en la cuenta regresiva para poner fin a su carrera y se medirá contra uno de sus rivales más complicados, Brock Lesnar.

La 'Bestia' volvió a la WWE para atacar a John Cena y demostrar que sigue siendo el luchador más fuerte en la WWE. Transcendió que esta pelea será la encargada en abrir Wrestlepalooza. Una noticia que emocionó al 'Universo'.

John Cena está disputando sus últimas peleas como luchador profesional

Lesnar no es el único que volvió a la WWE. AJ Lee, una de las 'divas' que marcó a toda una generación y empezó con la revolución en la división femenina, regresó a su casa para defender a su esposo CM Punk de los ataques de Seth Rollins y Becky Lynch.

Será un combate mixto, donde los campeonatos de la WWE no estarán en juego, pero Seth Rollins y CM Punk tienen una rivalidad que traspasa el cuadrilátero.

Rollins es el campeón mundial de la WWE. Hizo efectivo el maletín cuando CM Punk estaba lastimado tras ganar el campeonato a Gunther. El ex AEW juró venganza contra el 'arquitecto'.

Otra de las peleas que promete enamorar a los fanáticos es por el Campeonato Mundial Femenino. Stephanie Vaquer buscará ganar el cinturón y empezar a escribir su historia en la máxima empresa de la lucha libre.

WWE Wrestlepalooza 2025: Cartelera

John Cena vs. Brock Lesnar

Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre | Campeonato Indiscutido de WWE

Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer | Campeonato Mundial Femenino

CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch

Jimmy y Jey Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakke

WWE Wrestlepalooza 2025: horarios

Los horarios para ver el evento de la WWE que tendrá a John Cena como su principal estrella.

Los Ángeles (Estados Unidos): 16:00 horas

México, Costa Rica y Honduras: 17:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 18:00 horas

Paraguay, Venezuela, Bolivia, Nueva York (Estados Unidos) y Puerto Rico: 19:00 horas

Argentina, Chile y Uruguay: 20:00 horas

España: 01:00 horas (día siguiente)

¿Dónde ver WWE Wrestlepalooza 2025?