Rumores en WWE: AJ Lee vuelve a sonar como posible regreso tras lo ocurrido con CM Punk en Clash in Paris

'Clash in Paris' ofreció momentos vibrantes para los seguidores de la World Wrestling Entertainment (WWE). Durante el combate entre cuatro participantes, Becky Lynch atacó a CM Punk por la espalda para proteger a su esposo Seth Rollins, quien retuvo el Campeonato Mundial Peso Pesado. Este hecho generó especulaciones entre la afición, que comenzó a señalar que podría ser el momento ideal para el regreso de la leyenda AJ Lee.

¿AJ Lee volvería a la WWE?

AJ Lee, cuyo nombre real es April Jeanette Mendez, debutó en la compañía de entretenimiento en 2009 tras destacar por su agilidad y carisma en el circuito independiente. Desde su primera aparición, conquistó a los fanáticos gracias a su estilo agresivo sobre el cuadrilátero combinado con una personalidad tranquila e inocente fuera de él.

La luchadora consiguió tres veces el campeonato de Divas - máxima distinción femenina - con el reinado más largo de 406 días consecutivos. Sin embargo, las constantes lesiones y el desgaste físico obligaron a que la campeona se retire de la WWE en 2015, además de su deseo de enfocarse en proyectos personales.

Desde aquella fecha, han surgido rumores sobre el interés que AJ Lee vuelva a la empresa. En entrevistas pasadas, se mencionaba que cualquier retorno debería ser memorable, y también se hizo notable la preocupación por su recuperación del cuello. Recientemente, durante Clash in Paris, la idea ganó fuerza tras la participación de CM Punk, pareja de la ex Diva, en el combate entre Seth Rollins, LA Knight y Jey Uso por el campeonato Mundial de Peso Pesado.

En los minutos finales, cuando parecía que Punk iba a ganar el cinturón cargando por medio de una llave al actual campeón, alguien irrumpió desde atrás para interferir en el combate, revelándose como Becky Lynch, provocando que su pareja se lleve la victoria y retenga su reinado. Esta situación provocó que los seguidores comenzaran a especular sobre una posible reaparición de AJ Lee.

Logros de AJ Lee en la WWE

El 4 de febrero de 2010, AJ Lee se coronó Reina de la Florida Championship Wrestling (FCW) y defendió su título frente a Angela Fong. Ese mismo año ganó el Campeonato de Divas al vencer a Naomi y retuvo el cinturón de la máxima presea de la WWE en tres ocasiones (2013 y dos veces en 2014). También obtuvo el récord Guinness por más victorias en el título.