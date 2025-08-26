Stephanie Vaquer responde a la WWE y enciende la pasión latina por el Campeonato Mundial Femenino pese a su postergación en Clash in Paris

Tras la renuncia de Naomi al Campeonato Mundial Femenino, la World Wrestling Entertainment (WWE) aún no ha establecido cómo coronará a la nueva campeona. Ante este incidente, la más afectada por este aplazamiento es Stephanie Vaquer, cuyo combate estelar por el cinturón se retrasa. A pesar de las dificultades, la luchadora respondió con optimismo sus ganas de convertirse en campeona sin importar las trabas y el tiempo, buscando un triunfo histórico para las latinas

Stephanie Vaquer responde a la WWE

Stephanie Vaquer hizo su primera aparición en la WWE a mediados de 2024 en un evento celebrado en la Ciudad de México, donde venció a Isla Dawn. Posteriormente, se incorporó a la compañía NXT, la marca de desarrollo, conquistando los títulos de NXT Women's y el Campeonato Norteamericano Femenino. Al año siguiente, ascendió al elenco principal de RAW, destacando en la noche de la triple amenaza contra Liv Morgan.

En el certamen de Battle Royal de Evolution, la chilena consiguió una oportunidad para disputar una pelea por el máximo cinturón femenino. En ese entonces, se despertaba la rivalidad contra Naomi, quien ostentaba el título, que estaba programada para Clash in Paris. Sin embargo, la empresa de la lucha de entrenamiento tuvo que modificar sus planes que, este lunes 25 de agosto, anunció que el combate no era viable.

"Mira, antes de que sigamos, eres la contendiente número uno al Campeonato Mundial Femenino. Nadie te lo va a quitar, ¿de acuerdo? Pero con la situación de Naomi, y técnicamente el título estando vacante… París no puede suceder", expresó Adam Pearce, gerente general. Por lo tanto, Vaquer si competirá en la función en Francia, pero no por el Campeonato Mundial Femenino.

La 'Dama de Hierro' se mostró inconforme, aunque no pudo revertir la situación. Al día siguiente, compartió en sus redes sociales fotografías acompañadas de un mensaje dirigido a la WWE, mostrando su perseverancia y tranquilidad para sus seguidores. "No importa dónde, no importa quién,… no importa cuánto cueste, lo lograré y seré campeona. Ha llegado la hora que el campeonato de WWE pertenezca a una Latina", se lee en la publicación.

¿Qué sucedió con el Campeonato Mundial Femenino?

El Campeonato Mundial Femenino se encuentra en vacante desde que Naomi renunció el pasado 18 de agosto en Monday Night RAW al confirmar su embarazo. Tras una semana, la directiva de la WWE aún no ha definido el formato que empleará para ocupar el título, indicando que necesita tiempo para organizar la competencia que coronará a la próxima campeona,