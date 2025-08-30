- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
WWE Clash In Paris 2025: cuándo es, hora, cartelera y dónde ver las peleas
El proyecto de Clash inició en 2022 en Cardiff, Gales; dos años después continuó en Glasgow (Escocia) y este 2025 llega por primera vez a París.
La World Wrestling Entertainment (WWE) prepara un evento histórico para la tercera entrega de la serie 'Clash', que esta vez se celebrará en Francia bajo el nombre de Clash in Paris este domingo 31 de agosto. La velada contará con cinco combates que prometen emocionar a los fanáticos que asistan al recinto como a quienes lo sigan desde las pantallas. Por ello, la transmisión en Estados Unidos estará a cargo de Peacock y en Latinoamérica con España, a través de Netflix.
PUEDES VER: Stephanie Vaquer responde a la WWE y enciende la pasión latina por el Campeonato Mundial Femenino pese a su postergación en Clash in Paris
¿Cuándo es Clash in Paris?
Clash in Paris forma parte de la gira internacional de la WWE, diseñada como estrategia para expandir la compañía a nivel global. Dentro de este recorrido, la empresa se ha presentado en ciudades como Dublin, Liverpool, NewCastle, Brimigham, Manchester, Leeds, Lion y Cardiff. El espectáculo principal está programado para este domingo 31 de agosto. Además, un día después se desarrollará la transmisión especial de Monday Night Raw.Clash in Paris | Imagen: WWE
¿A qué hora empieza Clash in Paris?
El inicio de la función variará según la región en la que te encuentres, ya que las zonas horarias son diferentes para cada uno. En Estados Unidos empezará desde las 2.00 p.m. ET | 1.00 p.m CT | 11.00 p.m. PT; en México a partir de las 12.00 p.m. CDMX y en España a las 8.00 p.m. Te compartimos el listado con las horas correspondientes de acuerdo al país de residencia:
- 12.00 p.m. | Costa Rica - Honduras - Guatemala - El Salvador - Nicaragua
- 1.00 p.m. | Colombia - Panamá - Perú - Ecuador
- 2.00 p.m. | Paraguay - Venezuela - Bolivia y Puerto Rico
- 3.00 p.m. | Argentina - Uruguay y Chile
- 7.00 p.m. | Portugal - Islas Canarias - Reino Unido
- 8.00 p.m. | España - Francia
- Estados Unidos: 2.00 p.m. ET | 1.00 p.m. CT | 11.00 p.m. PT
¿Dónde ver Clash in Paris?
Por primera vez, la WWE llevará su proyecto Clash a la ciudad de París con sede en el imponente París La Défense Arena, uno de los estadios más grande de Europa. Para quienes no logren presenciar en persona el evento, podrán seguir todos los detalles en DIRECTO desde las plataformas de streaming. En Estados Unidos, por última ocasión, Peacock se encargará de la emisión; mientras que en Latinoamérica y España estará disponible por Netflix.John Cena vs. Logan Paul Imagen: WWE
Cartelera de Clash in Paris
Clash in Paris sufrió un giro inesperado en su programación: el Campeonato Mundial Femenino quedó vacante, provocando que Stephanie Vaquer no pueda competir en la jornada por el título. Asimismo, la cartelera incluye una lucha de cuatro amenazas y marcará la que podría ser la última presentación internacional de John Cena. Conoce aquí los combates confirmados:
- Becky Lynch (c) vs. Nikki Bella | Campeonato Intercontinental Femenino de WWE
- Roman Reigns vs. Bronson Reed
- Sheamus vs. Rusev | Combate Good Ol' Fashioned Donnybrook (sin reglas)
- Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso | Campeonato Mundial Pesado de WWE
- John Cena vs. Logan Paul
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00