0
EN VIVO
Nacional vs Peñarol por la final de la Liga AUF
EN DIRECTO
Real Madrid vs Girona por LaLiga

¿Por qué pagarle a Netflix si esta web de streaming ofrece miles de series y películas GRATIS con solo un clic?

¿Tienes una cuenta en Mercado Libre? Si es así, ya puedes disfrutar de miles de películas y series GRATIS. ¿Cómo? Revisa esta GUÍA.

Daniel Robles
Conoce todo lo que ofrece Mercado Play, la plataforma gratuita con películas y series.
Conoce todo lo que ofrece Mercado Play, la plataforma gratuita con películas y series. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Mercado Libre, la página de ventas online creada en Argentina, ofrece su servicio GRATUITO llamado Mercado Play, la cual consiste en una página especial en la que podrás ver películas y series totalmente GRATIS.

¿Cómo puedo acceder a Mercado Play? Para acceder no hay que pagar una suscripción, los usuarios solo deberán tener una cuenta en Mercado Libre para disfrutar de todo el contenido disponible, pero eso sí, los videos tendrán publicidad dentro de su reproducción. Eso debes tenerlo en cuenta.

Pluto TV ofrece más de 400 canales online en los que podrás ver series, películas y documentales totalmente GRATIS.

PUEDES VER: Deja de pagar una suscripción en Netflix y HBO Max: esta página ofrece 400 canales ONLINE totalmente GRATIS

Para acceder a todo el catálogo de películas y series de Mercado Play solo deberás ingresar a tu cuenta de Mercado Libre, ubicar la opción 'Perfil' y finalmente ingresar a Mercado Play, de esta forma podrás tener acceso a la parrilla de videos.

Películas, series y producciones infantiles, son las categorías de contenido disponible en Mercado Play. Lo mejor de todo es cada cierto tiempo, la programación se renueva y ahora ofrece más producciones originales.

Venon 2: Carnage desatado, IT capítulo 2, Hairspray: suéltate el pelo, entre otras producciones acaban de agregarse a la parrilla oficial de Mercado Play. Lo mejor de todo es que ahora no solo podrás verlas en tu computadora o celular, sino también en tu Smart TV. ¿Cómo así? Aquí te enseñamos.

  • Primero ingresa a tu Smart TV y en el instalador de Aplicaciones busca la App llamada Mercado Play.
  • Inicia sesión con tu cuenta de Mercado Libre.
  • Finalmente disfrutar de toda la programación en tu televisor, sin tener que pagar nada.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

  2. ¿Por qué pagarle a Netflix si esta web de streaming ofrece miles de series y películas GRATIS con solo un clic?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano