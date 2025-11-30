- Hoy:
¿Por qué pagarle a Netflix si esta web de streaming ofrece miles de series y películas GRATIS con solo un clic?
¿Tienes una cuenta en Mercado Libre? Si es así, ya puedes disfrutar de miles de películas y series GRATIS. ¿Cómo? Revisa esta GUÍA.
Mercado Libre, la página de ventas online creada en Argentina, ofrece su servicio GRATUITO llamado Mercado Play, la cual consiste en una página especial en la que podrás ver películas y series totalmente GRATIS.
¿Cómo puedo acceder a Mercado Play? Para acceder no hay que pagar una suscripción, los usuarios solo deberán tener una cuenta en Mercado Libre para disfrutar de todo el contenido disponible, pero eso sí, los videos tendrán publicidad dentro de su reproducción. Eso debes tenerlo en cuenta.
Para acceder a todo el catálogo de películas y series de Mercado Play solo deberás ingresar a tu cuenta de Mercado Libre, ubicar la opción 'Perfil' y finalmente ingresar a Mercado Play, de esta forma podrás tener acceso a la parrilla de videos.
Películas, series y producciones infantiles, son las categorías de contenido disponible en Mercado Play. Lo mejor de todo es cada cierto tiempo, la programación se renueva y ahora ofrece más producciones originales.
Venon 2: Carnage desatado, IT capítulo 2, Hairspray: suéltate el pelo, entre otras producciones acaban de agregarse a la parrilla oficial de Mercado Play. Lo mejor de todo es que ahora no solo podrás verlas en tu computadora o celular, sino también en tu Smart TV. ¿Cómo así? Aquí te enseñamos.
- Primero ingresa a tu Smart TV y en el instalador de Aplicaciones busca la App llamada Mercado Play.
- Inicia sesión con tu cuenta de Mercado Libre.
- Finalmente disfrutar de toda la programación en tu televisor, sin tener que pagar nada.
