Ibai llegó a Perú y sorprendió a streamer visitándolo en su casa de Ventanilla: "Subí 500 escaleras"

El popular streamer visitó al joven peruano que vive en una zona elevada de Ventanilla y tiene una PC Gamer valorizada en más de 10 mil soles.

Daniel Robles
Ibai Llanos ha sorprendido a miles de peruanos, luego de anunciar su visita relámpago por varios países de Latam, incluido el Perú. Si bien el streamer no confirmó fecha, fue captado por algunos de sus fans, quienes lo vieron haciendo una visita inesperada a un streamer peruano.

Por si no lo sabes, Ibai Llanos suele hacer reacciones de diferentes videos y hace alguno meses conoció a Koirandoshil, un joven peruano quien vive en una zona elevada de Ventanilla y tenía una PC Gamer valorizada en miles de soles.

Ibai Llanos ya estaría en Lima y habría visitado el cerro Portal La Esperanza en Lima.

Pues bien, Ibai pisó suelo peruano y lo primero que quiso hacer es conocer a este streamer peruano quien vive en un cerro de Ventanilla para conocer un poco más de su vida en dicha zona de la capital peruana.

Tal como se puede ver en un reciente video compartido en las redes sociales de Ibai Llanos, el streamer visitó a Koirandoshil en su vivienda y quedó impresionado por el Set-up que tiene el streamer en su humilde vivienda.

"He subido 500 escaleras para llega aquí. No tengo ni 25 minutos en Perú y vamos a conocer a Koiran", comentó Ibai quien junto con el youtuber Gaspi visitaron al joven peruano, quien vive en dicho lugar por muchos años.

Ibai quedó sorprendido al saber que el propio Koirandoshil hizo la instalación del Internet que utiliza para hacer sus transmisiones y además reparó su PC gamer, la cual poco a poco pudo financiar.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

