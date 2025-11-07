Es la serie más vista en la historia de Prime Video y se estrena HOY: ¿De qué trata "Maxton Hall 2"?

Prime Video ha querido plantar cara en la producción de series a la competencia como Netflix, HBO MAX y Disney+, pero lo cierto es que no le ha ido tan bien, sobre todo tras fracasos estrepitosos como fueron "Los Anillos de Poder" (inspirada en "El Señor de los Anillos"), pero la marca de Amazon encontró a su gallina de los huevos de oro con "Maxton Hall", serie alemana que es la producción más vista en la historia de esta plataforma y que hoy estrena su esperada segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Maxton Hall?

Luego del éxito de la primera temporada de Maxton Hall emitida en 2024, Prime Video no perdió tiempo para renovar por la continuación de este drama adolescente y los fans han recibido con los brazos abiertas que este viernes 7 de noviembre de 2025, finalmente, se estrenó la segunda temporada de este show.

La plataforma de streaming ha puesto todas las barbas en remojo por esta serie, esperando que sea esta producción internacional un gran atractivo para nuevos suscriptores.

Tráiler de Maxton Hall temporada 2

¿Cuánto capítulo tiene la temporada 2 de Maxton Hall?

Ya está confirmado que la segunda temporada de Maxton Hall constará de 6 episodios, pero no se emitirá de forma tradicional, sino que podríamos calificarlo de mixto ¿Por qué? pues los tres primeros episodios se lanzarán al unísono, mientras que los 3 restantes una vez por semana.

Capítulo 1 de Maxton Hall 2: 7 de noviembre.

Capítulo 2 de Maxton Hall 2: 7 de noviembre.

Capítulo 3 de Maxton Hall 2: 7 de noviembre.

Capítulo 4 de Maxton Hall 2: 14 de noviembre.

Capítulo 5 de Maxton Hall 2: 21 de noviembre.

Capítulo 6 de Maxton Hall 2: 28 de noviembre.

¿De qué trata la temporada 2 de Maxton Hall?

Maxton Hall está basada en la trilogía "Save" de Mona Katsen, un bestseller con millones en ventas, que nos muestra a Ruby Bell, una chica de estrato humilde, pero muy inteligente, lo que la llevará a conseguir una beca en Maxton Hall.

Dentro de esta escuela súper elitista de Alemania. la protagonista se dará a labor de pasar desapercibida y con ello evitar problemas y demás distracciones, con la finalidad de enfocarse solo en los estudios, sacrificio que, pensó ella, tendrá retribuciones pudiendo entrar a Oxford.

Pero todo cambiará cuando se entera de una oscuro secreto de las familias más importantes del colegio. Es aquí cuando entra a tallar Jame Beaufort, heredero del nombre y los millones de sus familia, quien intentará comprar su silencio.

Tras rechazar el soborno, se vuelve en enemigos, pero luego la rivalidad desembocará en un tórrido romance que desencadenará será el inicio de un amor bonito.

Personajes de la temporada 2 de Maxton Hall