- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Es la serie más vista en la historia de Prime Video y se estrena HOY: ¿De qué trata "Maxton Hall 2"?
Prime Video encontró la mina de oro en la producción alemana que cautivó a los jóvenes de todo el mundo y su segunda temporada es muy esperada por los fans.
Prime Video ha querido plantar cara en la producción de series a la competencia como Netflix, HBO MAX y Disney+, pero lo cierto es que no le ha ido tan bien, sobre todo tras fracasos estrepitosos como fueron "Los Anillos de Poder" (inspirada en "El Señor de los Anillos"), pero la marca de Amazon encontró a su gallina de los huevos de oro con "Maxton Hall", serie alemana que es la producción más vista en la historia de esta plataforma y que hoy estrena su esperada segunda temporada.
PUEDES VER: Está a poco de ser la película peruana más vista de 2025: ¿Dónde ver y de qué trata "Chavín de Huántar"?
¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Maxton Hall?
Luego del éxito de la primera temporada de Maxton Hall emitida en 2024, Prime Video no perdió tiempo para renovar por la continuación de este drama adolescente y los fans han recibido con los brazos abiertas que este viernes 7 de noviembre de 2025, finalmente, se estrenó la segunda temporada de este show.
La plataforma de streaming ha puesto todas las barbas en remojo por esta serie, esperando que sea esta producción internacional un gran atractivo para nuevos suscriptores.
Tráiler de Maxton Hall temporada 2
¿Cuánto capítulo tiene la temporada 2 de Maxton Hall?
Ya está confirmado que la segunda temporada de Maxton Hall constará de 6 episodios, pero no se emitirá de forma tradicional, sino que podríamos calificarlo de mixto ¿Por qué? pues los tres primeros episodios se lanzarán al unísono, mientras que los 3 restantes una vez por semana.
- Capítulo 1 de Maxton Hall 2: 7 de noviembre.
- Capítulo 2 de Maxton Hall 2: 7 de noviembre.
- Capítulo 3 de Maxton Hall 2: 7 de noviembre.
- Capítulo 4 de Maxton Hall 2: 14 de noviembre.
- Capítulo 5 de Maxton Hall 2: 21 de noviembre.
- Capítulo 6 de Maxton Hall 2: 28 de noviembre.
¿De qué trata la temporada 2 de Maxton Hall?
Maxton Hall está basada en la trilogía "Save" de Mona Katsen, un bestseller con millones en ventas, que nos muestra a Ruby Bell, una chica de estrato humilde, pero muy inteligente, lo que la llevará a conseguir una beca en Maxton Hall.
Dentro de esta escuela súper elitista de Alemania. la protagonista se dará a labor de pasar desapercibida y con ello evitar problemas y demás distracciones, con la finalidad de enfocarse solo en los estudios, sacrificio que, pensó ella, tendrá retribuciones pudiendo entrar a Oxford.
Pero todo cambiará cuando se entera de una oscuro secreto de las familias más importantes del colegio. Es aquí cuando entra a tallar Jame Beaufort, heredero del nombre y los millones de sus familia, quien intentará comprar su silencio.
Tras rechazar el soborno, se vuelve en enemigos, pero luego la rivalidad desembocará en un tórrido romance que desencadenará será el inicio de un amor bonito.
Personajes de la temporada 2 de Maxton Hall
- Damian Hardug: como James Beaufort.
- Harriet Herbig-Matten: como Ruby Bell.
- Sonja Weiber: como Lydia Beaufort.
- Eidin Jalali: como Graham Sutton.
- Fedja Van Huet: como Mortimer Baufort.
- Justus Riesner: como Alistair Ellington.
- Andrea Guo: como Lin Wang.
- Runa Greiner: como Ember Bell.
- Martin Neuhaus: como Angus Bell.
- Julia Maria Kölhler: como Helen Bell.
- Ben Felipe: como Cyril Vega.
- Govinda Gabriel Cholleti: como estudiante en Maxton Hall.
- Clelia Sarto: como Cordelia Beaufort.
- Eli Riccardi: como Elaine Ellington.
- Dagny Dewarth; como Ophelia Beaufort.
- Proschat Madani: como Alice Campbell.
- Anna Lucia Gustmann: como May Clancey.
- Basil Eidenbenz: como Frederick Ellington.
- Luara de Boer: como asistente de Mortimer Beaufort.
- Kiro Ebra: como Forest.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50