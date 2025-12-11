0
Alianza Lima vs Savino del Bene por Mundial de Clubes Vóley 2025

Hernán Barcos rompe su silencio con emotivo mensaje de despedida a Alianza: "Hemos sufrido tanto..."

El ahora exdelantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció públicamente con sentido mensaje a todos los hinchas blanquiazules.

Foto: Instagram
Alianza Lima anunció la salida oficial de Hernán Barcos luego de cinco años en tienda blanquiazul. Tras esta noticia que conmovió a millones de aficionados 'íntimos', el 'Pirata' rompió su silencio para expresar su sentir al ser notificado de que su ciclo con el elenco de La Victoria ha llegado a su fin,

Alianza Lima impacta presentando oficialmente su nueva camiseta para el 2026

"Hola a todos a mi querido pueblo blanquiazul. Acá estoy para despedirme. Vivimos 5 años muy lindos juntos. Tuvimos mucho cariño y respeto mutuo. Me quedo con todo eso. Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que en estos 5 años me llenaron. Hemos sufrido tanto con mi familia estas semanas. Seguramente, lo mejor para todos. Que el 2026 sea mucho mejor. Acá tendrán una familia de aliancistas más", expresó Hernán Barcos.

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

