- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
Hernán Barcos rompe su silencio con emotivo mensaje de despedida a Alianza: "Hemos sufrido tanto..."
El ahora exdelantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció públicamente con sentido mensaje a todos los hinchas blanquiazules.
Alianza Lima anunció la salida oficial de Hernán Barcos luego de cinco años en tienda blanquiazul. Tras esta noticia que conmovió a millones de aficionados 'íntimos', el 'Pirata' rompió su silencio para expresar su sentir al ser notificado de que su ciclo con el elenco de La Victoria ha llegado a su fin,
PUEDES VER: Alianza Lima impacta presentando oficialmente su nueva camiseta para el 2026: "Somos el Perú"
"Hola a todos a mi querido pueblo blanquiazul. Acá estoy para despedirme. Vivimos 5 años muy lindos juntos. Tuvimos mucho cariño y respeto mutuo. Me quedo con todo eso. Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que en estos 5 años me llenaron. Hemos sufrido tanto con mi familia estas semanas. Seguramente, lo mejor para todos. Que el 2026 sea mucho mejor. Acá tendrán una familia de aliancistas más", expresó Hernán Barcos.
(VIDEO: Instagram Hernán Barcos)
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90