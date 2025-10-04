- Hoy:
Sergio Peña lanza duro comentario tras no ser convocado a la selección peruana: "Es una..."
Sergio Peña no fue convocado por Manuel Barreto a la selección peruana, por lo que mandó un fuerte mensaje que impresionó a todos los hinchas.
Recientemente Manuel Barreto filtró su lista de convocados a la selección peruana de cara al amistoso contra Chile en el presente mes de octubre, aprovechando la fecha FIFA. Sin embargo, en la nómina no aparece un futbolista que venía siendo fijo desde la era de Ricardo Gareca: Sergio Peña. Ante la noticia, el mediocampista de Alianza Lima sorprendió con una potente declaración.
Como sabemos, el volante no atraviesa su mejor momento deportivo debido a que viene siendo sumamente criticado por la hinchada blanquiazul, pero aún así muchos se sorprendieron al ver que no fue llamado por el director técnico interino de la Bicolor. Sobre todo porque tiene 30 años, edad límite que puso el entrenador a los jugadores que se enfrentarán a la Roja en condición de visitante.
"No estar convocado me sorprende, pero normal, es una convocatoria distinta. Han convocado a los que tienen que estar, si no estoy es por algo. Nadie me tiene que dar explicaciones de nada", señaló Sergio Peña, dejando claro que le impactó no formar parte de la selección peruana. Pese a ello, es probable que dentro de poco vuelva al combinado nacional debido a que en noviembre hay una nueva fecha FIFA.
Y es que hay futbolistas como Pedro Gallese u Oliver Sonne que tampoco fueron convocados a la Blanquirroja, pero sí estarán en los próximos amistosos y en las Eliminatorias Conmebol. El tema es que Manuel Barreto está probando jugadores más jóvenes para forzar el tan exigido recambio generacional. Por ejemplo, en la volante está Felipe Chávez que con 18 años milita en el Bayern Múnich.
Lista de convocados a la selección peruana
Arqueros
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Banfield)
- Pedro Díaz (Cusco FC)
Defensas
- Anderson Villacorta (CD Mineros)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Marcos López (Copenhague FC)
- Anderson Santamaría (Universitario)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Cristián Carbajal (Sport Boys)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- César Inga (Universitario)
Volantes
- Erick Noriega (Gremio)
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Felipe Chávez (Bayern Múnich)
- Martín Távara (Sporting Cristal)
Delanteros
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Kenji Cabrera (V. Whitecaps)
- Bryan Reyna (Belgrano)
- Joao Grimaldo (Riga FC)
- Álex Valera (Universitario)
- Luis Ramos (América de Cali)
- Juan Pablo Goicochea (Platense)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal
