Alianza Lima tendrá nueva oportunidad para clasificar a las semifinales: se jugará otro partido

Hace poco Alianza Lima perdió con la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, generando profunda tristeza en todos los hinchas blanquiazules alrededor del mundo. Ahora, con el Torneo Clausura de la Liga 1 prácticamente perdido, todos en Matute recibieron una noticia inesperada: el club tiene una nueva oportunidad de clasificar a las semifinales de importante competición.

Mientras el plantel dirigido por Néstor Gorosito se prepara para enfrentar a Alianza Universidad en Huánuco, su afición fue notificada sobre un compromiso que si gana le dará el acceso a la siguiente instancia. Eso sí, no nos referimos a la escuadra donde juegan Paolo Guerrero y compañía, ni al conjunto femenino que se encuentra jugando la Copa Libertadores, sino al elenco que actualmente disputa la Liga 3, Tercera División del Perú.

Y es que Alianza Lima recientemente perdió 1-0 con CNI de Iquitos en el Estadio Hugo Sotil Yerén por la ida de los cuartos de final, motivo por el cual aún le queda el partido de vuelta para lograr la clasificación a semifinales. Los de La Victoria deben vencer por la mínima para forzar la tanda de penales o por una diferencia de por lo menos dos goles para clasificar de forma directa y sin suspenso.

El plantel de Alianza Lima en la Liga 3.

¿Qué obtiene el campeón de la Liga 3?

El vencedor de la serie enfrentará al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Unión Santo Domingo, la cual de momento va 1-0 a favor de los de Chachapoyas que vencieron de local. Si Alianza Lima clasifica a semifinales y vence a su rival en esta instancia deberá jugar la gran final de la Liga 3 por un cupo a la Liga 2 2026, es decir la Segunda División del Perú.

Eso sí, si la reserva de un club asciende y la institución tiene a su plantel principal en la Liga 2 se anula la promoción, ya que no está permitido. Es decir, en un hipotético caso que en dos años los blanquiazules sigan ascendiendo no podrán llegar a la Liga 1 debido a que ahí ya se encuentra el plantel absoluto comandado por Néstor Gorosito.