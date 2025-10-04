- Hoy:
¿Alianza o la 'U'? Periodista argentino eligió al más grande del Perú: "Si tengo que elegir hoy"
El periodista argentino, Gastón Edul, fue consultado sobre quién es el equipo más grande del fútbol peruano y sorprendió con su respuesta. ¿Alianza Lima o Universitario?
La discusión entre Alianza Lima y Universitario por saber quién es el equipo más grande del Perú ha traspasado nuestro país. En esta oportunidad, el reconocido periodista argentino, Gastón Edul, fue consultado sobre el tema y sorprendió a todos los hinchas al dar su punto de vista.
El comunicador deportivo de la cadena TyC Sports conversó con el tiktoker peruano 'Fabianfut99' y aseguró que Alianza Lima es el club más grande del balompié nacional en este momento. Además, reveló que su elección es considerando la buena campaña de los blanquiazules en los torneos Conmebol en el presente año.
"Te voy a responder de esta manera: hoy en Argentina se habla mucho más de Alianza que de la 'U', pero en otros momentos se hablaba de Universitario. Si tengo que elegir hoy, Alianza Lima (es el más grande). A los argentinos nos llega mucho más lo que hacen los equipos sudamericanos a nivel internacional que lo que hacen en la liga local", sostuvo en un video que fue publicado en Tik Tok.
Alianza Lima no volvería eliminar a Boca Juniors
Si en este momento, el conjunto 'Íntimo' está en la retina de los argentinos es debido a que a principios de temporada dejó fuera a Boca Juniors de la Copa Libertadores en la fase previa tras vencerlos por penales en La Bombonera. Edul destacó lo hecho por el elenco dirigido por Néstor Gorosito, calificándolo de hito, pero dejó en claro que ahora no podrían eliminar a los 'Xeneizes' pues han tenido una mejora a nivel futbolístico.
"Sería muy difícil que Alianza Lima vuelva a eliminar a Boca en La Bombonera como lo hizo, en este momento porque Boca mejoró algo. Pero bueno, lo hizo cuando tenía que hacerlo y para mí es un hito. Es difícil que logró Alianza, yo creo que si jugasen mañana de vuelta, no lo eliminaría, es mi percepción", agregó.
Gastón Edul destacó la clasificación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 205 ante Boca Juniors en La Bombonera. Foto: Difusión
