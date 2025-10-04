0
EN VIVO
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

¿Alianza o la 'U'? Periodista argentino eligió al más grande del Perú: "Si tengo que elegir hoy"

El periodista argentino, Gastón Edul, fue consultado sobre quién es el equipo más grande del fútbol peruano y sorprendió con su respuesta. ¿Alianza Lima o Universitario?

Mauricio Ubillus
Gastón Edul, periodista argentino de TyC Sports, eligió entre Alianza Lima y Universitario al más grande del Perú.
Gastón Edul, periodista argentino de TyC Sports, eligió entre Alianza Lima y Universitario al más grande del Perú. | Composición Líbero
COMPARTIR

La discusión entre Alianza Lima y Universitario por saber quién es el equipo más grande del Perú ha traspasado nuestro país. En esta oportunidad, el reconocido periodista argentino, Gastón Edul, fue consultado sobre el tema y sorprendió a todos los hinchas al dar su punto de vista.

Medio extranjero halagó a futbolista que firmó contrato con Alianza Lima

PUEDES VER: Prensa extranjera se rindió ante jugador que firmó por Alianza Lima: "Su lugar en el mundo"

El comunicador deportivo de la cadena TyC Sports conversó con el tiktoker peruano 'Fabianfut99' y aseguró que Alianza Lima es el club más grande del balompié nacional en este momento. Además, reveló que su elección es considerando la buena campaña de los blanquiazules en los torneos Conmebol en el presente año.

"Te voy a responder de esta manera: hoy en Argentina se habla mucho más de Alianza que de la 'U', pero en otros momentos se hablaba de Universitario. Si tengo que elegir hoy, Alianza Lima (es el más grande). A los argentinos nos llega mucho más lo que hacen los equipos sudamericanos a nivel internacional que lo que hacen en la liga local", sostuvo en un video que fue publicado en Tik Tok.

Video: Tik Tok - Fabianfut99

Alianza Lima no volvería eliminar a Boca Juniors

Si en este momento, el conjunto 'Íntimo' está en la retina de los argentinos es debido a que a principios de temporada dejó fuera a Boca Juniors de la Copa Libertadores en la fase previa tras vencerlos por penales en La Bombonera. Edul destacó lo hecho por el elenco dirigido por Néstor Gorosito, calificándolo de hito, pero dejó en claro que ahora no podrían eliminar a los 'Xeneizes' pues han tenido una mejora a nivel futbolístico.

"Sería muy difícil que Alianza Lima vuelva a eliminar a Boca en La Bombonera como lo hizo, en este momento porque Boca mejoró algo. Pero bueno, lo hizo cuando tenía que hacerlo y para mí es un hito. Es difícil que logró Alianza, yo creo que si jugasen mañana de vuelta, no lo eliminaría, es mi percepción", agregó.

Alianza Lima

Gastón Edul destacó la clasificación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 205 ante Boca Juniors en La Bombonera. Foto: Difusión

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Jean Ferrari dejó fuerte mensaje a Kevin Quevedo tras solicitar no jugar con Perú: "Todo..."

  2. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

  3. Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano