Diego Rebagliati propone al delantero indiscutible que Perú debería tener ante Chile: "Me gusta"

El periodista Diego Rebagliati señaló quién sería el futbolista que debería arrancar en el próximo partido de la selección peruana en el amistoso contra Chile.

Jasmin Huaman
Rebagliati elige entre Luis Ramos y Álex Valera para ser el delantero de Perú.
Rebagliati elige entre Luis Ramos y Álex Valera para ser el delantero de Perú. | Foto: Composición Líbero
La selección peruana está, por ahora, bajo el mando de Manuel Barreto como técnico interino y para su primera convocatoria sorprendió a todos llamando a jóvenes promesas que buscan presentarse ante la hinchada de la mejor manera con miras al futuro de la 'Blanquirroja'.

Perú jugará ante Chile un partido amistoso como parte de la fecha FIFA el próximo viernes 10 de octubre. Para este partido, no se contará con las habituales figuras como Carlos Zambrano, Paolo Guerrero o Edison Flores debido a que se busca darle la oportunidad a nuevos futbolista como parte del recambio generacional.

En ese sentido, el experimentado periodista Diego Rebagliati señaló que para él, el favorito para ser el delantero ante Chile debe ser Álex Valera. "Pondría a Valera de nueve. A mí me gusta más Valera que Ramos, pero bastante más. Ojalá esté recontra equivocado yo y sea mejor de lo que yo creo", explicó en 'LosReba'.

Con respecto Ramos, Diego Rebagliati explicó que lo que no termina de gustarle con respecto al futbolista que juega en la liga colombiana es su estilo de juego. "Hace algo raro a la hora de patear, no patea de lleno. Es como que la agarra de costado, el cuerpo se le desbalancea", sostuvo.

Próximos partidos amistosos de Perú

Tras medirse contra Chile, la selección peruana buscará seguir encaminada a encontrar una nueva camada de futbolistas en el próximo amistoso ante Rusia el 12 de noviembre y luego volverá a repetir el plato ante ante Chile, selección que también está en busca de una reestructuración con miras al próximo Mundial.

Jasmin Huaman
