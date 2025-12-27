0

Universitario quiere dar el batacazo fichando a figura ecuatoriana que fue campeón con Santos

Universitario busca un refuerzo de peso en el mercado y tiene en la mira a un destacado atacante ecuatoriano que salió campeón con Santos de Brasil. ¿De quién se trata?

Universitario quiere dar el batacazo fichando a figura ecuatoriana que fue campeón con Santos
Universitario de Deportes planifica meticulosamente sus movimientos en el mercado para no equivocarse en los refuerzos para la Liga 1 2026. Los cremas buscan cerrar un equipo de primer nivel y aumentar sus opciones rumbo al tetracampeonato nacional. En medio de ello, se conoció que la directiva ha mostrado su interés en fichar a un destacado atacante que fue campeón con el Santos de Brasil.

Universitario quiere fichar a figura ecuatoriana que fue campeón con Santos

El cuadro merengue sabe que debe reforzar su ofensiva tras las salidas que ha sufrido al final de temporada y porque han dependido en gran manera de los goles de Álex Valera. En esa línea, se conoció que la dirección deportiva dela 'U' ha mostrado interés en contar con el extremo ecuatoriano Billy Arce.

La información fue revelada por el periodista colombiana Pipe Sierra, quien señaló que el atacante finalizó su vínculo con Atlético Nacional y quedó libre para poder fichar por cualquier club. En esa línea, señaló que uno de los interesados es Universitario de Deportes, aunque es una operación complicada ya que hay otros clubes interesados.

Universitario, Billy Arce

Universitario busca el fichaje de Billy Arce, ecuatoriano con pasado en Santos.

"Billy Arce es agente libre. El extremo terminó ya su vínculo con Atlético Nacional y recibió fuertes sondeos de Universitario de Perú y de dos clubes importantes en Colombia", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

¿Quién es Billy Arce, futbolista que interesa en Universitario?

Billy Arce es un futbolista ecuatoriano de 27 años que se desempeña principalmente como extremo por izquierda, aunque también destaca por su polifuncionalidad en el frente de ataque. En la presente temporada defendió la camiseta de Atlético Nacional, donde logró una regularidad al disputar 35 partidos y anotar 3 goles.

A lo largo de su carrera ha pasado por clubes de renombre como Independiente del Valle, Brighton (Inglaterra), Emelec, Barcelona SC, LDU de Quito, Santos, entre otros. Sin embargo, su mejor rendimiento lo alcanzó en Once Caldas, equipo en el que jugó entre 2023 y 2024, registrando 7 goles y 5 asistencias en 39 encuentros disputados.

Billy Arce fue campeón con Santos

Billy Arce ha tenido una amplia trayectoria en su carrera deportiva, siendo uno de los clubes más destacado en los que jugó el Santos de Brasil. El ecuatoriano llegó a las filas del cuadro brasileño en 2024 para disputar la segunda división, aunque no gozó de regularidad y solo pudo jugar dos partidos, pese a ello, fue parte del equipo que logró el campeonato y su ascenso al Brasileirao.

