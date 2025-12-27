Fue el deseo de Universitario y ahora sorprende al ser anunciado por club campeón: "Bienvenido"

Universitario de Deportes está enfocado en poder armar un plantel de primer nivel con alternativas para poder enfocarse en conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En esa línea, la dirección deportiva mostró su interés en poder fichar a un destacado atacante que acaba de ser anunciado en un mítico club.

Fue el deseo de Universitario y es anunciado por club campeón

Universitario sabe la necesidad de poder armar un plantel amplio para competir en dos torneos a la vez. Por ello, se interesaron en contratar al futbolista ecuatoriano Abel Casquete para la siguiente temporada; no obstante, no prosperó y este futbolista acaba de ser anunciado como flamante refuerzo de Alianza Universidad.

La escuadra 'azulgrana' se arma de gran manera para poder destacar en el 2026 y levantar el título de la Liga 2 así como lo hizo en 2024 y de esta forma poder lograr el ascenso a la primera división. Por ello, acaban de dar un gran golpe en el mercado fichando a un atacante con gran trayectoria y desequilibrio, que había despertado ilusión en tienda crema.

Abel Casquete, que fue pretendido por Universitario, fichó por Alianza Universidad.

"¡Bienvenido Abel Casquete, extremo ecuatoriano! Velocidad, desequilibrio y entrega llegan a Huánuco para sumar potencia y goles. ¡A déjalo todo en la cancha!", fue el mensaje de bienvenida que le dejó la institución de Huánuco al jugador.

Abel Casquete tuvo oferta de Universitario

Tras su gran desempeño en la Liga 2 con la camiseta de FC Cajamarca, donde marcó 8 goles y brindó 5 asistencias en 23 partidos, Abel Casquete fue pretendido por diversos equipos, siendo uno de ellos Universitario de Deportes.

La información fue revelada por Omar Zavaleta, presidente del cuadro cajamarquino. "Él (Abel Casquete) decidirá si continúa en el club. Me parece que tiene ofertas de Universitario de Deportes y de otros clubes", mencionó el directivo durante una entrevista.

Abel Casquete y su gran trayectoria

Casquete ha logrado pasar por destacados equipos del fútbol sudamericano, siendo uno de los más destacados River Plate, club donde no destacó pero logró alzar varios títulos. De igual forma, pasó por clubes como Universidad Católica de Ecuador, Barcelona SC, Guayaquil City, entre otros.