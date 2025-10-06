Exjugador de Universitario dio fuerte mensaje sobre Sergio Peña: "Se creo mucha expectativa"

Sergio Peña viene siendo catalogado luego de no demostrar el rendimiento esperado por todos los hinchas de Alianza Lima, que esperaban en el volante el jugador diferente que los lleve a luchar el título nacional. Es por eso que, un histórico exjugador de Universitario y también con pasado aliancista salió al frente para dar su opinión sobre el 10.

Luis Ramírez explicó por qué Sergio Peña no tiene un buen rendimiento en Alianza Lima

Luis Ramírez, quien tuvo paso por Universitario y salió campeón con Alianza, fue consultado sobre la actualidad que está viviendo Sergio Peña bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito desde su llegada a mediados del 2025.

"Específicamente en el tema de Sergio Peña, el hincha le tuvo una expectativa muy alta y sinceramente viene jugando bien, como juega él. Pero el hincha de Alianza quería el gran Peña, el salvador, el que se ponga el equipo al hombro, se creó mucha expectativa", afirmó en primera instancia.

"Me parece que Peña hizo un buen partido y eso es algo que se ve a simple vista. Cuando Peña juega encarando la cancha, se convierte en otro jugador. Sin embargo, en otros partidos ha jugado como mixto y no es su mayor virtud. No es su fuerte jugar de espaldas", continuó.

Las palabras de Ramírez explican el por qué de su bajo rendimiento. Él, también exjugador de la selección peruana, manifestó que la situación actual de Peña en Alianza Lima se debe a que no está desempeñando su mejor juego en la posición en la que lo coloca Gorosito.

Esto se explica al manifestar que ante Alianza UDH se notó más su presencia debido a que fue un jugador que no jugó de volante mixto, sino uno encarador, por lo que se sentía más suelto para hacer y resolver jugadas.

"Estando Peña y Gaibor juntos en la cancha es difícil, ya que ambos tienen la misma característica: ambos se retiran para pedir la pelota, ambos son mucho mejores con la cancha de frente. Ese problema era cuestión de tiempo, ya que uno de los dos tenía que jugar", concluyó.

Por último, Luis Ramírez explicó que Néstor Gorosito no debe alinear a Fernando Gaibor junto a Sergio Peña, ya que ambos son jugadores que prefieren tener la pelota en los pies, lo que dificulta el desarrollo del partido para ambos.