Erick Delgado dio rotundo comentario sobre falta de Santamaría que no fue sancionado: "Me voy..."

Universitario de Deportes venció 3-0 a Juan Pablo II en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, esta contundente victoria se vio empañada por una dura falta de Anderson Santamaría a una de las figuras del conjunto norteño. Es por eso que, en medio de esta acción, Erick Delgado salió al frente para dar un contundente comentario sobre este hecho.

Erick Delgado expresó su molestia por dura falta de Anderson Santamaría que no fue sancionado con tarjeta roja

Mientras en el Estadio Monumental de Ate se disputaba el encuentro entre Universitario y Juan Pablo II, en las instalaciones de L1MAX, los periodistas, incluido Erick Delgado, observaban en directo el partido para realizar su análisis. En ese momento, ocurrió un incidente grave que generó indignación.

Anderson Santamaría cometió dura falta en contra de Cristian Tizón en el Universitario vs Juan Pablo II.

A los 54 minutos del segundo tiempo, Anderson Santamaría realizó una dura entrada contra Cristian Tizón, dejándolo tendido en la cancha con un fuerte dolor.

Tras ello, el comentarista y exarquero de Sporting Cristal soltó frases contundentes luego de que el árbitro no sacara ninguna tarjeta y solo cobrara infracción.

Video: L1MAX

"¿No lo van a revisar? Me voy a reír un rato. No seas malo. ¿De verdad? Está mal eso. Te juro que pensé que la iba a ver. Parece broma, no lo es. Es tarjeta roja. Una jugada dividida, eso es roja. Esto va a ser polémico", afirmó Erick Delgado en vivo.

Las palabras de Delgado muestran su desacuerdo con la decisión de Michael Espinoza de no mostrar tarjeta roja, ya que considera que la entrada fue muy temeraria y que al menos merecía una tarjeta.