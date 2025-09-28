Erick Delgado y José Carvallo discuten EN VIVO por el penal de Di Benedetto a Tévez: "No seas..."

Universitario de Deportes ganó 3-2 a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de este gran partido que definía quién iba a ser líder del segundo campeonato del año, hubo muchas polémicas, entre ellas el penal cobrado a Matías Di Benedetto por falta sobre el delantero Juan Manuel Tévez en el área merengue. Es por eso que, desde su tribuna, Erick Delgado y José Carvallo tuvieron firmes opiniones y llegaron incluso a la discusión.

Erick Delgado y José Carvallo discuten EN VIVO por penales cobrados en el Universitario vs Cusco FC

Al iniciar el debate sobre el penal sancionado a favor de Cusco FC por Ureta, árbitro del partido, Erick Delgado expresó con firmeza que la falta cometida por el defensor de Universitario, Di Benedetto, no era penal, y mucho menos el que fue pitado a favor del equipo merengue. "Ni el anterior, ni este es penal pero si cobró el otro, este es más penal, señor", manifestó el exarquero de Sporting Cristal.

Video: L1MAX

En respuesta, José Carvallo tuvo otra forma de ver la jugada por lo que el escenario en vivo se incendió por un momento en debate en donde pusieron en duda el penal de Benedetto a Tévez, ya que el histórico exarquero de Universitario dejó en claro que para él no fue y se entercó.

"¿Esto cómo va a ser penal, Erick? Tu eres el primero en el programa que dice que tiene que ser de tal manera y no me pueden decir que esto es penal pues, hermano. No seas malo, es cualquier cosa, hermano. ¿Es la realidad o no?", dijo Carvallo.

La jugada se dio a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Universitario ganaba 3-1 por lo que el descuento era necesario para Cusco FC y en medio de un centro hasta la mitad del área merengue, Di Benedetto empujó de la espalda a Tévez ocasionando que el árbitro cobre al instante un penal.

Sin embargo, para estar seguro de su decisión, Ureta cumplió con ir al VAR para validar el penal por lo que lo hizo y el delantero argentino lo convirtió en gol colocando el 3-2.