- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Erick Delgado y José Carvallo discuten EN VIVO por el penal de Di Benedetto a Tévez: "No seas..."
¿Al estilo de Chevaristo y Valencia? Erick Delgado y José Carvallo protagonizaron una picante discusión tras el polémico penal cobrado a favor de Cusco FC, luego de la falta de Matías Di Benedetto sobre Juan Manuel Tévez.
Universitario de Deportes ganó 3-2 a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de este gran partido que definía quién iba a ser líder del segundo campeonato del año, hubo muchas polémicas, entre ellas el penal cobrado a Matías Di Benedetto por falta sobre el delantero Juan Manuel Tévez en el área merengue. Es por eso que, desde su tribuna, Erick Delgado y José Carvallo tuvieron firmes opiniones y llegaron incluso a la discusión.
PUEDES VER: ¿Alianza o la 'U'? El club peruano que es mejor representante en cada edición de Sudamericana
Erick Delgado y José Carvallo discuten EN VIVO por penales cobrados en el Universitario vs Cusco FC
Al iniciar el debate sobre el penal sancionado a favor de Cusco FC por Ureta, árbitro del partido, Erick Delgado expresó con firmeza que la falta cometida por el defensor de Universitario, Di Benedetto, no era penal, y mucho menos el que fue pitado a favor del equipo merengue. "Ni el anterior, ni este es penal pero si cobró el otro, este es más penal, señor", manifestó el exarquero de Sporting Cristal.
Video: L1MAX
En respuesta, José Carvallo tuvo otra forma de ver la jugada por lo que el escenario en vivo se incendió por un momento en debate en donde pusieron en duda el penal de Benedetto a Tévez, ya que el histórico exarquero de Universitario dejó en claro que para él no fue y se entercó.
"¿Esto cómo va a ser penal, Erick? Tu eres el primero en el programa que dice que tiene que ser de tal manera y no me pueden decir que esto es penal pues, hermano. No seas malo, es cualquier cosa, hermano. ¿Es la realidad o no?", dijo Carvallo.
La jugada se dio a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Universitario ganaba 3-1 por lo que el descuento era necesario para Cusco FC y en medio de un centro hasta la mitad del área merengue, Di Benedetto empujó de la espalda a Tévez ocasionando que el árbitro cobre al instante un penal.
Sin embargo, para estar seguro de su decisión, Ureta cumplió con ir al VAR para validar el penal por lo que lo hizo y el delantero argentino lo convirtió en gol colocando el 3-2.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50